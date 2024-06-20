Зампред бундестага ФРГ вызвала скандал постом в соцсети Х

Катрин Гёринг-Эккардт пояснила в Х, что в своем посте она косвенно ссылалась на результаты опроса, проведенного незадолго до начала Евро-2024 и наделавшего много шума. „Меня возмутило то, что 21 процент немцев хотели бы, чтобы в немецкой сборной было больше белых. Я горжусь этой сборной и желаю нам переубедить и эти 21 процент“, - написала она.