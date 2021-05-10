Замок Дракулы в Румынии стал центром вакцинации от коронавируса

Так правительство Румынии рассчитывает привлечь как можно больше граждан к вакцинации.
Медики креативно подошли к задаче - они носят маски со шприцами вместо клыков и обещают "укусить" посетителей в центре вакцинации, открытом прямо в замке.
С начала пандемии в Румынии зарегистрировано чуть более миллиона заражений коронавирусом и почти 29 тысяч смертей. В Румынии живет чуть меньше 19,5 миллиона человек.
Цель правительства - вакцинировать 10 миллионов человек к сентябрю. Но почти половина румын говорят, что не собираются вакцинироваться - это один из самых высоких уровней недоверия к вакцинам в Европе, согласно опросу социологов из компании Globesec.
Руководство замка Бран надеется, что его инициатива поможет изменить скептический настрой румын.
Каждые выходные в мае любой желающий может прийти сюда на экскурсию без предварительной записи и получить в подарок бесплатный вход на выставку средневековых пыток. Но только при условии, что посетитель согласится сделать прививку.
Почему выставка пыток? Таким образом менеджмент музея решил напомнить каково это было - жить в те времена, когда не было ни шприцов, ни вакцин.
"Наша идея заключалась в том, чтобы показать, как мучались люди в Европе 500-600 лет назад", - заявил директор по маркетингу музея Александру Приску.
Кроме того, правительство Румынии надеется, что акция замка привлечет туристов в Карпаты. Во время пандемии посетители почти исчезли.
Замок Бран находится у подножия Карпатских гор, в 170 км к северу от Бухареста. Его называют замком Дракулы, поскольку, согласно легенде, в нем ночевал господарь Влад Цепеш во время своих походов.
Влад Цепещ стал прототипом заглавного персонажа в романе Брэма Стокера "Дракула".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации автомобилей, подписывают петицию (28)
Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации...
Организатор митинга против тестирования детей получила штраф (18)
Организатор каунасского нелегального митинга против...
В Шяуляй с собой покончила молодая врач: близкие намерены обращаться в прокуратуру (31)
В воскресенье в социальных сетях распространяли...
Опрос: 30% жителей Литвы одобряют закон о нейтральном партнерстве (36)
Как свидетельствуют опубликованные в понедельник LRT...
Климатолог о погоде в Литве: летом температура будет подниматься до 30 градусов тепла (5)
Эту весну многие запомнят как очень холодную и...