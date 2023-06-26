Замминистра обороны Украины: ВСУ освободили село Ровнополь в Донецкой области

Ровнополь был оккупирован российскими войсками весной 2022 года. По словам украинской чиновницы, это уже девятый населенный пункт, освобожденный ВСУ с начала контрнаступления.
Об атаке на Ровнополь накануне вечером сообщало Минобороны РФ. Ведомство утверждало, что украинские силы отступили, понеся потери в технике и живой силе. Об отбитых атаках также писали провоенные Telegram-каналы.
В ежедневной сводке Маляр также сообщила, что за неделю украинские военные смогли деоккупировать территорию площадью 17 квадратных километров. В частности, ВСУ продвинулись на глубину от 1 до 2 км на восточном направлении. На юге страны ситуация за неделю существенно не изменилась, добавила Маляр.
Общая площадь освобожденной с начала контрнаступления украинской территории, по подсчетам Минобороны Украины, составила 130 квадратных километров. Помимо Ровнополя, удалось освободить Новодаровку, Левадное, Сторожево, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.