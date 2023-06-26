Замминистра обороны Украины: ВСУ освободили село Ровнополь в Донецкой области

Ровнополь был оккупирован российскими войсками весной 2022 года. По словам украинской чиновницы, это уже девятый населенный пункт, освобожденный ВСУ с начала контрнаступления.

Об атаке на Ровнополь накануне вечером сообщало Минобороны РФ. Ведомство утверждало, что украинские силы отступили, понеся потери в технике и живой силе. Об отбитых атаках также писали провоенные Telegram-каналы.

В ежедневной сводке Маляр также сообщила, что за неделю украинские военные смогли деоккупировать территорию площадью 17 квадратных километров. В частности, ВСУ продвинулись на глубину от 1 до 2 км на восточном направлении. На юге страны ситуация за неделю существенно не изменилась, добавила Маляр.