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Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях были освобождены восемь населённых пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.
Ukrainian servicemen of the 3rd Assault Brigade move at their position on the front line in Bakhmut direction, Donetsk region, Ukraine, in this screengrab obtained from a social media video released on June 6, 2023. 3rd Assault Brigade/Ukrainian Armed Forces Press Service via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. REUTERS WAS NOT ABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE LOCATION OF THE VIDEOS OR WHEN THE VIDEOS WERE FILMED.
Ukrainian servicemen of the 3rd Assault Brigade move at their position on the front line in Bakhmut direction, Donetsk region, Ukraine, in this screengrab obtained from a social media video released on June 6, 2023. 3rd Assault Brigade/Ukrainian Armed Forces Press Service via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. REUTERS WAS NOT ABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE LOCATION OF THE VIDEOS OR WHEN THE VIDEOS WERE FILMED.
© Reuters / Scanpix

Накануне российские источники признавали потерю села Пятихатки на юге Запорожья — об этом, в частности, заявлял назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов. При этом российское минобороны в воскресенье утром заявило, что попытка украинских войск взять штурмом Пятихатки была отбита.

По словам Маляр, в общей сложности на таврическом направлении украинские военные продвинулись в глубину до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.

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bbcrussian.com
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