Накануне российские источники признавали потерю села Пятихатки на юге Запорожья — об этом, в частности, заявлял назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов. При этом российское минобороны в воскресенье утром заявило, что попытка украинских войск взять штурмом Пятихатки была отбита.

По словам Маляр, в общей сложности на таврическом направлении украинские военные продвинулись в глубину до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.