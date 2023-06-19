Накануне российские источники признавали потерю села Пятихатки на юге Запорожья — об этом, в частности, заявлял назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов. При этом российское минобороны в воскресенье утром заявило, что попытка украинских войск взять штурмом Пятихатки была отбита.
По словам Маляр, в общей сложности на таврическом направлении украинские военные продвинулись в глубину до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.
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