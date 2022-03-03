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Заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майор Андрей Суховецкий был убит в ходе войны с Украиной, сообщил в телеграме без указания источника корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.
Замкомандующего 41-й российской армией погиб в войне с Украиной
© Wikipedia

Эту информацию корреспонденту Радио Свобода подтвердили в кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Министерство обороны официально его гибель не подтверждало.

47-летний Суховецкий был назначен заместителем командующего армией осенью 2021 года. До этого он три года командовал 7-й десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.

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Он дважды участвовал в параде Победы на Красной площади, был награждён двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и медалью "За отвагу". Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в Абхазии, в Сирии, был награждён за участие в аннексии Россией Крыма.

Он стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого в ходе войны с Украиной стало известно к 3 марта. Всего в ходе войны были убиты 498 российских военных, заявило Министерство обороны России вечером 2 марта.

Генштаб Украины в свою очередь утверждает, что Москва потеряла 5840 человек убитыми и ранеными. Стороны военных конфликтов обычно стараются занизить в сообщениях свои потери и завысить потери противника. Получить независимое подтверждение этим оценкам в ходе боевых действий практически невозможно.

1 марта пророссийские сепаратисты из Донецкой области Украины сообщили об убийстве украинского бригадного генерала Дмитрия Красильникова. Это звание соответствует российскому званию генерал-майора. Официально информация о гибели не подтверждалась.

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