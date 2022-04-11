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Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь обратился "ко всему миру и тем людям, которые имеют храбрость действовать". "Выходите на улицы и поднимайте сине-желтые флаги. Выходите на улицы всех городов цивилизованного мира под украинскими флагами", - говорит в обращении замкомандира "Азова".
Замкомандира батальона "Азов": Я прошу вас к единству. Я призываю вас к борьбе
© AP/Scanpix

"Я прошу вас к единству. Я призываю вас к борьбе.

Я обращаюсь ко всему миру и тем людям, которые имеют храбрость действовать. Выходите на улицы и поднимайте сине-желтые флаги. Выходите на улицы всех городов цивилизованного мира под украинскими флагами. Призывайте политиков, призывайте их действовать решительно, чтобы освободить из плена Мариуполь, Херсон, Изюм и другие города Украины, ставшие заложниками в этой войне.

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Помогайте нашей власти быть услышанной – услышанной в борьбе за Украину! Сделайте это ради наших мертвых, живых и еще не рожденных!

Мы верим в военно-политическое руководство Украины! Мы продолжаем борьбу за украинский Мариуполь".

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