Такое мнение высказал в интервью британскому телеканалу Sky News заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.
Отвечая на вопрос о перспективе возвращения Крыма под контроль Украины, он заявил, что Россия может столкнуться с таким явлением, как "черный лебедь" - то есть неожиданным событием внутри страны, - которое "поможет Украине преуспеть в Крыму". При этом Гаврилов подчеркнул, что Киев не прекратит сопротивление российской агрессии, даже с учетом угрозы применения РФ тактического ядерного оружия.
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