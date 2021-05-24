"Сегодня посол Латвии был приглашен в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом, который буквально некоторое время назад произошел в Риге и связан с оскорблением государственного флага Республики Беларусь. Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии — ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов", — заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Макей отметил, что послу был заявлен решительный протест. "Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь — в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", — сказал министр.

Макей также отметил, что Беларусь готова к симметричному ответу Латвии на отъезд дипломатов.

Как сообщает агентство LETA, латвийский МИД также вызвал временного поверенного Посольства Беларуси Наталью Садовскую, чтобы проинформировать об аналогичных действиях и выдворении белорусских дипломатов до момента нормализации отношений.

Ранее уже сообщалось, что 24 мая в Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают делегации стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый флаг. Замену белорусского флага около гостиницы лично провели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Стакис заявил, что этот жест — инициатива Рижской думы, доверенная ему белорусской оппозицией. По его словам, замена флага — шаг поддержки тех, кто "страдает от режима Александра Лукашенко". Ринкевич отметил, что одно дело — ввод санкций или декларация различных заявлений, тогда как шаг по смене флага, как символический акт, является более сильным.