Залужный на посту посла в Великобритании обратился к Западу

Опыт украинской борьбы будет „полезен всем, кто ищет путь к миру“, подчеркнул он. „Мы должны честно рассказать человечеству, что именно происходит, и к чему человечество должно быть готово, - заявил Залужный. - Свободные и демократические государства и их правительства должны проснуться и подумать о том, как защищать своих граждан и страны“.

Современные войны носят „тотальный характер“

По мнению бывшего главкома ВСУ, войн необходимо избегать, но если они все же начались, то к ним надо быть готовыми. „Пожалуй, самая сложная и важная составляющая - это готовность общества, основанная на честном и прозрачном общении между властью и народом. Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовать общество“, - заявил он.