15 июля 2023 г. 14:16

Залужный об ударах по России: "Это наша проблема и нам решать, как уничтожить этого врага"

 
ru.DELFI.lt
Valerijus Zalužnas
Valerijus Zalužnas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подверг критике подход, по которому он якобы "должен" спрашивать разрешения у кого-то, должен ли он что-то делать на территории врага, чтобы защитить свой народ. Об этом говорится в его интервью The Washington Post, опубликованном в пятницу, 14 июля.

"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать. Почему? Потому что Путин... применит ядерное оружие? Умирающие дети не волнуют? Это наша проблема и нам решать, как уничтожить этого врага. Если наши партнеры боятся использовать оружие, мы будем убивать из своего. Но только столько, сколько потребуется", - подчеркнул главнокомандующий.

Украинский генерал подчеркнул, что его страна зависит от партнеров в отношении боеприпасов. По словам Залужного, чем больше украинская армия сможет наносить ударов, сковывая российские силы, тем меньше потерь она понесет.

Он отметил, что в его понимании победа — это не просто восстановление территориальной целостности Украины.

"Победа будет тогда, когда у нас будет армия, возможно, даже немаленькая, которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в детских колясках, чтобы они росли и знали, что такого больше не будет", — сказал Залужный.

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