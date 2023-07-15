Залужный об ударах по России: "Это наша проблема и нам решать, как уничтожить этого врага"

"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать. Почему? Потому что Путин... применит ядерное оружие? Умирающие дети не волнуют? Это наша проблема и нам решать, как уничтожить этого врага. Если наши партнеры боятся использовать оружие, мы будем убивать из своего. Но только столько, сколько потребуется", - подчеркнул главнокомандующий.

Украинский генерал подчеркнул, что его страна зависит от партнеров в отношении боеприпасов. По словам Залужного, чем больше украинская армия сможет наносить ударов, сковывая российские силы, тем меньше потерь она понесет.

Он отметил, что в его понимании победа — это не просто восстановление территориальной целостности Украины.