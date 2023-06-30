Залужный о наступлении: "Это не шоу, каждый метр дается кровью"

"Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки или что-то в этом роде. Каждый день каждый метр дается кровью", - сказал Залужный.

"Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы", — добавил он. "Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы".

По словам Залужного, его войска должны стрелять меньшим количеством артиллерийских снарядов, чем их противник, из-за ограниченных ресурсов это количество иногда превосходит в десять раз.

Главком ВСУ также выразил разочарование тем, что, хотя его западные коллеги никогда не начали бы наступление без превосходства в воздухе, Украина до сих пор не получила современных истребителей, но, все ожидают, что быстро отвоюет оккупированные территории. F-16 американского производства, обещанные совсем недавно, вряд ли поступят до осени.