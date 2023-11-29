Закроет ли Эстония границу с Россией по примеру Финляндии?

В Финляндии прием от беженцев заявлений о предоставлении убежища будет проходить в аэропортах и в пунктах пересечения границы по воде (в портах). Представитель пограничной службы Финляндии Матти Сарасмаа заявил, что сроки закрытия могут быть сокращены или продлены в зависимости от ситуации на границе.

Комментируя решение Финляндии, глава МИД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил в социальных сетях, что Эстония к перемещению миграционной атаки на наши границы готова. "Это (решение Финляндии о закрытии границы — ред.) не обязательно означает, что миграционная атака из России переместиться на наши пограничные пункты или к границе на местности. Конечно, это не исключено и мы сделали все необходимые приготовления к такой ситуации", - сказал министр.

По словам Ляэнеметса, к сегодняшнему дню можно уверенно сказать, что мигранты прибывают на погранпункты восточной границы в результате системного и организованного перемещения, которое происходит в сотрудничестве с российской спецслужбой.