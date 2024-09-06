"Законы эры до появления смартфонов". Павел Дуров публично отверг обвинения впервые после задержания

Дуров опубликовал заявление в своем телеграм-канале поздно вечером в четверг. К утру пост набрал более 3 млн просмотров.
„В прошлом месяце после приезда во Францию меня допрашивали в полиции четыре дня. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за использование Telegram другими людьми в нелегальных целях, потому что французские власти не получали от Telegram ответов на свои запросы“, — пишет Дуров.
По словам Дурова, обвинения удивили его „по нескольким причинам“.
Во-первых, у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, который „принимает и отвечает запросы от ЕС“. Во-вторых, власти Франции могли связаться с ним „разными способами“, потому что он часто посещал французское консульство в Дубае, имея паспорт гражданина Франции.
Более того, как утверждает Дуров, к нему поступала некая просьба от французских властей, отвечая на которую он помог организовать канал связи с мессенджером „для взаимодействия в борьбе с террористической угрозой“. Он не уточнил, когда это произошло.
„Применение законов эры до появления смартфонов для обвинения CEO компании в преступлениях, совершенных третьими лицами, — неправильный подход. Ни один инноватор не будет создавать новые инструменты, если будет знать, что он будет нести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами“, — заявил Дуров.
„Если страна недовольна интернет-сервисом, то общепринятой практикой является подача судебного иска против самого сервиса“, — считает основатель Telegram.
По его утверждению, команда Telegram взаимодействует с регуляторами, чтобы найти „правильный баланс“ между приватностью и безопасностью.
„Иногда мы не можем согласиться с регулятором страны о правильном балансе между приватностью и безопасностью. В этих случаях мы готовы уйти из такой страны“, — продолжил Дуров.
По его словам, когда Россия потребовала от Telegram „ключи шифрования“, чтобы следить за пользователями, „мы отказались — и Telegram стали блокировать в России“.
Дуров не упомянул при этом, что позже Роскомнадзор разблокировал мессенджер, а сейчас Telegram активно используется как властями, так и сторонниками войны против Украины.
„Когда Иран потребовал блокировки каналов мирных протестующих, мы отказались — и Telegram заблокировали в Иране, — продолжил Дуров. — Мы готовы уходить с рынков, несовместимых с нашими принципами, потому что мы занимаемся этим не ради денег“.
Он не согласен с представлением о Telegram как об „анархическом рае“. По его утверждению, его команда удаляет „миллионы вредоносных постов и каналов каждый день“.
В то же время Дуров пообещал усилить борьбу со злоупотреблениями, ведь быстрый рост аудитории Telegram привел к тому, что „злоупотребление платформой стало проще для злоумышленников“. В конце своего заявления Дуров поблагодарил пользователей за „любовь и мемы“.
Основателя и гендиректора Telegram задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже.
28 августа французский судья начал официальное расследование в отношении Дурова, согласившись отпустить его под залог в размере 5 млн евро. Ему запрещено покидать Францию.
Дурову предъявлены обвинения по шести пунктам, в том числе в соучастии в деятельности организованной группы, управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации, а также в отмывании денег.
Как сообщали СМИ, всего в деле 12 эпизодов, в том числе отказ в предоставлении информации властям, соучастие в мошенничестве и сбыте наркотиков, соучастие в хранении детской порнографии, отмывание денег.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что задержание Дурова связано с продолжающимся расследованием и „не было политическим решением“.
„Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству“, — писал Макрон в соцсети X.
Накануне, 5 сентября, задержание Дурова впервые прокомментировал российский президент Владимир Путин. Несмотря на то, что Telegram ранее блокировали в России, а Дуров покинул страну и уехал в Дубай, Путин утверждает, что у российских властей „каких-то претензий не было никаких“.
По словам Путина, претензии к мессенджеру были у других стран, поскольку Telegram используется „какими-то людьми, структурами, которые могут наносить ущерб свой деятельностью“.
„Этим грешат все платформы подобного рода, — сказал Путин. — Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать“.