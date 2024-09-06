"Законы эры до появления смартфонов". Павел Дуров публично отверг обвинения впервые после задержания

Основатель Telegram Павел Дуров, которому суд во Франции в августе предъявил обвинения и отпустил под залог, впервые сделал заявление. Он считает, что если страна недовольна интернет-сервисом, то она должна подавать в суд на компанию, а не преследовать ее руководителя. В то же время Дуров пообещал бороться со злоупотреблениями — хотя, по его словам, Telegram делал это и раньше.