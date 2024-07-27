Захватывающее зрелище: тысячи пони переплыли с одного острова на другой

Это ежегодная традиция, которой в этом году исполняется целых 99 лет. Это началось в 1925 году, когда местные пожарные хотели собрать денег для городской добровольной пожарной службы.
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Тысячи людей собрались в штате Вирджинии в среду, 24 июля, чтобы посмотреть, как дикие пони плыли между островов Чинкотиг и Ассатиг.
Это ежегодная традиция, которой в этом году исполняется целых 99 лет. Это началось в 1925 году, когда местные пожарные хотели собрать денег для городской добровольной пожарной службы.