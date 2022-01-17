Захват синагоги в Техасе: заложники освобождены, убитый был британцем, который требовал освободить "Леди Аль-Каиду"

"Специалисты по спасению заложников вошли в синагогу и освободили трех заложников. Подозреваемый убит", — сказал на брифинге вскоре после штурма начальник полиции Колливилла Майкл Миллер.

Осада синагоги и переговоры об освобождении заложников длились больше десяти часов. Первым об освобождении заложников объявил губернатор Техаса Грег Эббот.

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"Наши молитвы услышаны. Все заложники вышли, они живы и в безопасности", — написал губернатор в "Твиттере".

Prayers answered.

All hostages are out alive and safe.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2022



Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на местных журналистов, что незадолго перед появлением этого твита губернатора на месте событий были слышны взрывы и выстрелы.

Захват заложников произошел утром в субботу во время службы, которая транслировалась в интернете в прямом эфире. После нападения трансляция прекратилась, однако те, кто за ней следил, успели услышать слова нападавшего о том, что он не хочет причинить кому-либо вреда, и, по всей вероятности, его ждет смерть.

Было также слышно, как он просит "позвать к телефону мою сестру".

В заложниках изначально оказались четыре человека, в том числе раввин. Позже, после шести часов переговоров, захвативший синагогу отпустил одного из них.





Требования освободить Аафию Сиддики



Вначале американский чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил вещательной компании ABC News, что этот человек представился братом пакистанского нейрохирурга Аафии Сиддики, которая отбывает 86-летний тюремный срок по обвинению в убийстве американских военнослужащих и сотрудников ФБР в Афганистане.

