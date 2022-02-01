Захват самолета Ryanair в Минске: ICAO назвало угрозу взрыва заведомо ложной

Руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) обеспокоен недостаточной информацией, которую предоставила белорусская сторона по делу о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске в мае 2021 года (рейс FR4978). Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ICAO в понедельник, 31 января, по результатам заседания руководящего совета организации, на котором обсуждались дальнейшие действия в связи с инцидентом.

"Совет выразил обеспокоенность пробелами в информации, предоставленной Беларусью, и несоответствиями в доказательствах, имевшихся на момент расследования, в отношении важнейших аспектов фактической реконструкции событий, и подчеркнул, что угроза взрыва в отношении FR4978 была заведомо ложной и поставила под угрозу безопасность воздушного судна в полете", - говорится в этом документе.

При этом руководящий совет ICAO призвал следственную комиссию организации продолжать работу, чтобы "установить недостающие факты". Необходимо, чтобы все члены организации и имеющие отношение к этому инциденту стороны продолжали сотрудничать со следственной комиссией, подчеркнули в ICAO.

Доклад ICAO по инциденту с лайнером Ryanair

В середине января ICAO заявила, что доклад о захвате лайнера Ryanair в воздушном пространстве Беларуси готов и предоставлен в распоряжение членов организации, в том числе, представителям 36 стран, входящих в настоящее время в совет ICAO. Этот отчет был составлен специальной группой по расследованию фактов, состоящей из экспертов ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

В докладе, в частности, говорится, что "угроза взрыва была заведомо ложной", что подтверждается обысками самолета перед его вылетом из начальной точки маршрута в Афинах, в Минске после вынужденной посадки, а также по прибытии в конечный пункт в Вильнюс. Однако ICAO подчеркивает, что не может обвинить "какое-либо лицо или государство в совершении этого акта незаконного вмешательства".

Минск, со своей стороны, настаивает, что в докладе ICAO не приводятся факты принуждения к посадке со стороны белорусского истребителя. "Группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было, в частности, военным самолетом МиГ-29, о котором ранее заявлялось", - заявил в этой связи глава департамента авиации белорусского министерства транспорта Артем Сикорский.

Принудительная посадка лайнера Ryanair в Минске

Белорусские власти 23 мая 2021 года принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

5 июня ЕС ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний, которым было запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Позднее к санкциям против Минска в связи с этим инцидентом присоединились и другие страны, в частности, Япония и ряд европейских стран, не входящих в ЕС.