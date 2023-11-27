Захваченный пиратами у побережья Йемена танкер освобожден

Пятеро захватчиков танкера пытались скрыться на лодке, но были задержаны, говорится в заявлении властей США. Никаких подробностей об участниках нападения не приводится.

При преследовании пиратов с территории Йемена в сторону американского корабля и танкера были выпущены две баллистические ракеты. Однако они не долетели до цели. Ни на одном из судов не было никаких повреждений или сообщений о травмах, говорится в сообщении Центрального командования США в социальной сети X.

Небольшой танкер Central Park, перевозящий химические грузы, находится под управлением израильской компании Zodiac Maritime Ltd, которая базируется в Лондоне. Команда танкера во главе с турецким капитаном состоит из 22 человек - граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин, сообщили в Zodiac Maritime.