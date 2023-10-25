Загадочная история в США: специалиста по ядам обвиняют в отравлении жены препаратом от подагры

Специалиста по ядам и бывшего медицинского ординатора клиники Mayo Clinic в США обвиняют в отравлении своей жены, 32-летнего фармацевта, которая умерла через несколько дней после того, как в августе попала в больницу с расстройством желудка.
Власти утверждают, что 30-летний Коннор Боумен пытался предотвратить вскрытие тела своей жены Бетти Боумен, утверждая, что ее следует немедленно кремировать, и заявляя, что у нее было редкое заболевание, которое не было подтверждено больничными тестами.
Согласно уголовному делу, офис медицинской экспертизы остановил распоряжение о кремации, сославшись на подозрительные обстоятельства, и вскрытие показало, что Бетти Боумен умерла от токсического действия колхицина — препарата, используемого для лечения подагры.
Медицинские документы свидетельствуют о том, что у нее не было диагноза "подагра" и ей не назначалось это лекарство, а Коннор Боумен перед смертью жены изучал этот препарат.
За шесть дней до госпитализации он также перевел вес жены в килограммы и умножил его на 0,8 — 0,8 мг/кг считается смертельной дозой колхицина, говорится в деле.
Обвинение в убийстве
В понедельник Коннору Боумену было предъявлено обвинение в убийстве. Он был арестован в пятницу и по состоянию на вторник все еще находился под стражей. Его адвокат не сразу ответил на просьбу The Associated Press о комментарии.
Представитель клиники Mayo Clinic Аманда Дайслин опубликовала заявление, в котором не назвала Боумена по имени, но сообщила, что он был ординатором больницы.
"Нам известно о недавнем аресте бывшего ординатора Mayo Clinic по обвинению, не связанному с его работой в клинике. Обучение ординатора в Mayo Clinic закончилось в начале этого месяца", — говорится в заявлении. Дайслин не сообщил, почему закончилось обучение Коннора Боумена в клинике Mayo Clinic.
Бетти Боумен также работала фармацевтом в клинике Mayo Clinic.
Согласно уголовному делу, Управление медэкспертизы Юго-Восточной Миннесоты уведомило полицию о "подозрительной смерти" Бетти Боумен 21 августа, на следующий день после ее смерти.
В жалобе говорится, что 16 августа она была доставлена в больницу в Рочестере с "тяжелым желудочно-кишечным расстройством и обезвоживанием, при котором ее состояние быстро ухудшалось". Первоначальные симптомы были похожи на пищевое отравление, и ее лечили против него, но состояние продолжало ухудшаться. У нее появились проблемы с сердцем, жидкость в легких и отказ органов.
Пока Бетти Боумен находилась в больнице, Коннор Боумен предположил, что она страдает от редкого заболевания, называемого гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом (ГЛГ). Больничные анализы не выявили ГЛГ, но Коннор Боумен сказал нескольким людям, что она умерла от этого заболевания, говорится в деле.
Он также заявил в офисе медицинской экспертизы, что смерть Бетти Боумен была естественной, что она "не хотела быть трупом", и поэтому вскрытие следует отменить. Он спросил следователя из офиса медицинской экспертизы, будет ли токсикологический анализ более тщательным, чем анализ, проведенный в больнице.
В ночь перед тем, как Бетти Боумен попала в больницу, она сказала мужчине, обозначенному в деле как СС, что она выпивала дома с Коннором Боуменом. На следующее утро она сказала СС, что ее тошнит, возможно, от алкоголя, который был добавлен в смузи.
История в браузере
Коннор Боумен был специалистом по ядам в Канзасском университете, говорится в деле.
Сотрудница Канзасского университета сообщила следователям, что Коннор Боумен занимался исследованием колхицина — препарата, используемого для лечения подагры.
Следователи установили, что 5 августа Коннор Боумен искал в интернете информацию по запросу "история просмотров в интернете: можно ли использовать ее в суде?" и "удалить данные Amazon полиция". 10 августа он выполнил расчеты, которые соответствовали смертельной дозе колхицина.
Департамент здравоохранения штата Миннесота обнаружил колхицин в образцах крови и мочи Бетти Боумен, взятых в больнице, и судмедэксперт определил, что причиной смерти стало токсическое воздействие колхицина.
Одна из женщин сообщила следователям, что Боумены говорили о разводе, а другая — что Коннор Боуман сказал, что собирается получить 500 000 долларов по страховке жизни после смерти жены. В его доме была найдена квитанция на банковский вклад в размере 450 000 долларов.
Он должен предстать перед судом 1 ноября.