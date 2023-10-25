Загадочная история в США: специалиста по ядам обвиняют в отравлении жены препаратом от подагры

За шесть дней до госпитализации он также перевел вес жены в килограммы и умножил его на 0,8 — 0,8 мг/кг считается смертельной дозой колхицина, говорится в деле.

Медицинские документы свидетельствуют о том, что у нее не было диагноза "подагра" и ей не назначалось это лекарство, а Коннор Боумен перед смертью жены изучал этот препарат.

Согласно уголовному делу, офис медицинской экспертизы остановил распоряжение о кремации, сославшись на подозрительные обстоятельства, и вскрытие показало, что Бетти Боумен умерла от токсического действия колхицина — препарата, используемого для лечения подагры.

Власти утверждают, что 30-летний Коннор Боумен пытался предотвратить вскрытие тела своей жены Бетти Боумен, утверждая, что ее следует немедленно кремировать, и заявляя, что у нее было редкое заболевание, которое не было подтверждено больничными тестами.

Специалиста по ядам и бывшего медицинского ординатора клиники Mayo Clinic в США обвиняют в отравлении своей жены, 32-летнего фармацевта, которая умерла через несколько дней после того, как в августе попала в больницу с расстройством желудка.

Обвинение в убийстве



В понедельник Коннору Боумену было предъявлено обвинение в убийстве. Он был арестован в пятницу и по состоянию на вторник все еще находился под стражей. Его адвокат не сразу ответил на просьбу The Associated Press о комментарии.

Представитель клиники Mayo Clinic Аманда Дайслин опубликовала заявление, в котором не назвала Боумена по имени, но сообщила, что он был ординатором больницы.

"Нам известно о недавнем аресте бывшего ординатора Mayo Clinic по обвинению, не связанному с его работой в клинике. Обучение ординатора в Mayo Clinic закончилось в начале этого месяца", — говорится в заявлении. Дайслин не сообщил, почему закончилось обучение Коннора Боумена в клинике Mayo Clinic.

Бетти Боумен также работала фармацевтом в клинике Mayo Clinic.

Согласно уголовному делу, Управление медэкспертизы Юго-Восточной Миннесоты уведомило полицию о "подозрительной смерти" Бетти Боумен 21 августа, на следующий день после ее смерти.