Задержаны 13 человек, разрушившие заграждения на границе Польши и Беларуси

Солдаты Пограничной стражи Польши и военнослужащие задержали группу из 13 человек - 12 поляков и одного голландца, которые разрушали строящиеся заграждения на границе с Беларусью. Об этом в воскресенье, 29 августа, представители погранслужбы сообщили в Twitter.

Funkcjonariusze SG wspólnie z żołnierzami WP zatrzymali grupę 13 osób(12 ob.🇵🇱i 1 ob.🇳🇱), które zniszczyły zapory techniczne na granicy🇵🇱-🇧🇾. Wśród zatrzymanych jest Bartosz K. Trwają czynności zmierzające do postawienia tym osobom zarzutów. #NaStraży pic.twitter.com/kDMFwO8fJl — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 29, 2021

При этом они добавили, что "среди задержанных - Бартош К.". В соответствии с польскими законами фамилия задержанного не называется. По некоторым данным, речь может идти об активисте фонда "Открытый диалог" - Бартоше Крамеке.

Продолжаются следственные действия с целью предъявления обвинений указанной группе лиц.

Глава МВД Польши: Ситуация на границе - абсолютно неприемлема

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в Twitter охарактеризовал ситуацию на границе как "абсолютно неприемлемую". По словам министра, нарушители понесут уголовное наказание. "Мы будем реагировать на подобные действия с полной решимостью", - подчеркнул Каминьский.

Варшава возводит забор высотой 2,5 метра

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 24 августа заявил в интервью сети радиостанций Polskie Radio, что Варшава построит забор вдоль границы с Беларусью высотой 2,5 метра. Таким образом государство - член ЕС хочет защитить себя от наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Афганистана, которые проникают в страну из соседней Беларуси, отметил он.

По словам Блащака, инженеры вооруженных сил Польши уже спроектировали заградительное сооружение. Его возведение будет осуществляться военнослужащими, добавил он. Для осуществления работ к границе с Беларусью, протяженность которой превышает 400 километров, должны были быть переброшены дополнительно до 1 тыс. солдат.

Премьеры стран Балтии и Польши говорят о "гибридной атаке"

В июле вдоль участка протяженностью в 130 километров была протянута колючая проволока. Забор должен стать вторым заградительным барьером.

В понедельник, 23 августа, премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши - Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий - призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение мигрантов к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Поток нелегалов является "гибридной атакой" на ЕС, он "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров.

Минск решил больше не сдерживать беженцев

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву.