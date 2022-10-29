Задержанный в октябре сотрудник норвежского Арктического университета Тромсё, называвший себя профессором из Бразилии Жозе Ассиса Джиаммариа, в действительности является гражданином России Михаилом Валерьевичем Микушиным, кадровым офицером военной разведки РФ. В пятницу, 28 октября, полицейская служба безопасности Норвегии (PST) сообщила, что ему были предъявлены обвинения в шпионаже.

Как пишут расследовательские порталы Belligcat и The Insider, им удалось подтвердить принадлежность Микушина к российским спецслужбам.

По данным The Insider, Микушин родился в Екатеринбурге в 1978 году. В 2006 году окончил Военно-дипломатическую академию (ВДА) ГРУ в Москве и смог получить бразильский паспорт на том основании, что якобы имеет мать-бразильянку.

"Исследования" гибридных угроз в Арктике

В 2011 году Михаил Микушин отправился учиться в Канаду в Университет Калгари, но периодически приезжал в Россию. В июне 2015 года он обновил в РФ водительские права, а через несколько месяцев уже в Канаде агитировал за Новую демократическую партию. Какое-то время Микушин проводил "исследования" в Канаде, в 2019 году даже опубликовал статью о необходимости новых военных баз в Арктике, указывает The Insider.

В 2021 году Микушин прибыл в Норвегию для исследовательской программы в Университете Тромсё, которая среди прочего включала в себя изучение "гибридных угроз". Но его деятельность не ограничивалась Норвегией. Всего месяц назад он принял участие в тренинге в Вильнюсе, организованном при поддержке ЕС и посвященном "гибридной войне". Одной из тем тренинга было, например, - как реагировать в случае саботажа на газопроводе "Северный поток".

28 октября суд в Осло удовлетворил требование прокуратуры и постановил оставить Микушина в заключении сроком на четыре недели, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

По данным The Insider, адвоката Микушина уведомили, что его подзащитного намерены депортировать в Россию, но Москва отрицает наличие у него наличие гражданства РФ и обвиняет Норвегию в шпиономании.