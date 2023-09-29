Задержан экс-командующий "армией" Нагорного Карабаха

Двумя днями ранее при попытке покинуть Карабах азербайджанские военные задержали бывшего "главу правительства" непризнанной республики, бизнесмена Рубена Варданяна. Служба госбезопасности Азербайджана предъявила ему обвинения в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований, а также незаконном пересечении границы. Сабаильский районный суд Баку арестовал Варданяна на 4 месяца.

Азербайджан 19 сентября начал масштабную военную операцию по установлению контроля над Нагорным Карабахом, который до распада СССР имел статус автономии в составе Азербайджанской ССР. На следующий день армяне в непризнанной НКР были вынуждены согласиться на прекращение огня. В результате военной операции, по данным армянской стороны, погибли сотни людей, сотни других были ранены. На фоне происходящего армяне обвинили мировое сообщество в бездействии. Армяне из Нагорного Карабаха стали массово выезжать в Армению.