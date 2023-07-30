"Зачем они сделали это с нами?" История 15 депортированных из Украины в Россию детей

В феврале 2022 года российская армия, выйдя из Крыма, быстро продвинулась на юге Украины. В начале марта россияне захватили Херсон и почти дошли до Николаева . Село Новопетровка, расположенное между этими двумя областными центрами, оказалось в оккупации.

Одна школа — специализированная, где жили и учились около 100 детей. Среди них были дети-сироты и дети, чьи родители были лишены родительских прав.

Новопетровка — небольшое село на юге Украины с цветущими садами, теплицами и фермерскими хозяйствами. До вторжения в нем проживало около тысячи человек. В селе есть магазины и детский сад, почта и две школы.

Эта история — о том, как 15 из них удалось сбежать.

С начала полномасштабного вторжения, по данным украинских властей, россияне принудительно вывезли в аннексированный Крым и Россию более 19 тысяч детей.

Через Днепр и Азовское море, на лодках, автобусом и поездом детей вывезли в Россию.

Так началось долгое и вынужденное путешествие длиной в несколько тысяч километров.

15 июля 2022 года российские военные посадили в машины 15 школьников из Новопетровки и увезли.

«Я присмотрелась и поняла, что это были украинские конфеты из наших разграбленных магазинов, — рассказывает Наталья Луцик. — Военный вышел из машины и приказал привести детей. Я сказала ему отложить оружие и не пугать их. Послушал. Я позвала детей».

«Когда я впервые их увидела, было так страшно. Я не могла говорить. Они сказали, что узнали, что здесь детский дом, и привезли детям сладости».

24 марта на территорию школы, где оставались дети, заехала машина с буквой Z на корпусе. Внутри сидели вооруженные мужчины в балаклавах.

Во время российской оккупации в селе гибли люди. По данным Генпрокуратуры Украины, на телах трех убитых мужчин были следы пыток.

Когда Новопетровка оказалась под контролем россиян, они забирали у местных телефоны и машины, обыскивали дома в поисках ценностей и оружия. Искали участников АТО.

Директор школы Наталья Луцик и ее муж Валерий Мандзюк переехали в школу, чтобы ухаживать за ними.

Так в школе в оккупированном селе осталось 15 детей — 11 мальчиков и 4 девочки. Самому младшему Назару было 8 лет, самой старшей Юле — 17.

Когда начались первые обстрелы, часть детей из школы забрали родственники. Но не всех. У кого-то родители умерли, за кем-то приехать не смогли.

Весной 2022 года возле школы, как и прежде, посадили огород — картофель, лук, фасоль, огурцы и кабачки. Летом собрали первый урожай.

«Воду экономили. Купались, а потом стирали в этой воде вещи. Когда стало тепло, грели воду на солнце, чтобы экономить дрова. Этой водой потом поливали цветы. У нас даже в войну росли цветы», — рассказывает Наталья Луцик.

В селе быстро прекратилась подача света и воды. Еду готовили на дровах, воду носили из колодца.

Днем дети учились, играли, даже сажали огород. Ночью шли спать в подвал. Там же прятались во время обстрелов. Линия фронта проходила совсем рядом.

Они говорили директору, что детей надо вывезти из Новопетровки. Наталья Луцик отвечала, что дети из своего дома никуда не поедут.

За месяцы оккупации в школу приезжало много российских военных. Они заходили в любое время и проверяли, какие книги читают дети. Иногда привозили продукты. Были в разной форме и с разными шевронами, никогда не называли своих имен или званий.

Россиянин со скрытым под балаклавой лицом раздал детям конфеты и сказал: «Запомните, дети, война — это плохо».

«Я думала, что меня расстреляют. Они так мне угрожали из-за этой попытки побега».

«Один схватил меня за кофту и начал трясти. Стучал автоматом по полу и кричал: "Кто ты такая, куда ты собралась вывозить детей?"».

Летом 2022 года в школе попытались организовать побег, но не получилось. Об этом узнали российские военные и разъяренные ворвались в школу.

Детей из Новопетровки пытались вывезти на подконтрольную Украине территорию, но сделать это было нелегко — дороги обстреливали, все вокруг было заминировано.

Из-за стремительного наступления россиян и того, что в большую войну мало кто верил, многие украинские школы-интернаты оказались на оккупированных территориях.

«Россияне приходили и удивлялись, что мы здесь под обстрелами огород сажаем. У нас был распорядок дня, меню. У нас был план, как выжить, — говорит директор. — Тогда я была сильная женщина и не плакала, потому что рядом были дети. Я им все время повторяла, что все будет хорошо».

«Это был ужас. Мы умоляли военных нас не забирать. Плакали. Хотели остаться в своей школе», — рассказывает 14-летняя Даша, одна из воспитанниц Натальи.

Так они и простояли какое-то время — друг напротив друга — директор украинской школы и российский военный.

«Этот человек [Иван] ненавидит меня, и я его ненавижу. Мы встречаемся посреди двора. Он говорит: "Мы приехали за вашими детьми". Я говорю, что никаких детей вы не заберете».

15 июля 2022 года в школу заехали машины с десятком вооруженных солдат, среди них был Иван — представитель местной оккупационной администрации.

По мнению Натальи Луцик, вероятно, тот момент стал поворотным в решении россиян вывозить детей из Новопетровки.

15-летняя Лидия с ужасом вспоминает тот момент, когда российские военные пришли за директором: «Мы ждали в подвале и волновались. Натальи Владимировны не было несколько часов. Мы плакали, потому что не знали, что с ней. Когда ее отпустили, мы очень обрадовались и тоже плакали».

Детей привезли в поселок Степановка на Херсонщине вглубь оккупированных россиянами территорий. Тем летом там было почти тихо по сравнению с Новопетровкой, которая находилась практически на линии фронта.

14-летнюю Дашу и еще двух девочек посадили к военным: «Было страшно быть с ними в одной машине. Мы ехали, а вокруг горели поля. Тогда один россиянин так с осуждением говорит: "Ну некому же тушить"».

«В тот день, когда нас вывозили, я плакала и ничего не видела. Я думала, что нас расстреляют», — говорит Наталья Луцик.

Впоследствии в телеграм-канале Росгвардии вышло видео, на котором напуганные дети, сжимая в руках мягкие игрушки, садятся в авто под контролем вооруженных военных. В ролике российский военный в маске говорит, что в Новопетровке детей спасли от обстрелов ВСУ .

Россияне все это снимали на телефоны.

«Они просто загрузили детей в машины. Что здесь творилось. Это была такая сцена, до сих пор сердце щемит, как вспоминаю. Мы все рыдали. Но что мы могли сделать? Они были с автоматами», — вспоминает тот день воспитательница спецшколы Оксана Горелко, которая осталась в селе.

19 октября к дому подъехали автомобили. Из одного вышла белокурая женщина, которая представилась «Евгенией из управления образования Херсона». Она приказала детям уезжать.

«Я понимал, что их не оставят в покое и рано или поздно заберут», — вспоминает Владимир Сагайдак, директор центра в Степановке.

Но за несколько недель до освобождения Херсона их депортировали в Россию.

«Сказали, что о нас знают на каждом блокпосту. Угрожали. Если бы мы там остались, мы бы дождались наших. Дети высматривали военных каждый день», — вспоминает Наталья.

Россияне предупредили Наталью, чтобы она даже не думала о побеге. Вокруг было много российских военных и местных, которые с ними сотрудничали.

Здесь дети из Новопетровки провели три месяца. За забором, когда никто не видел, слушали украинские песни, рисовали желто-синие флаги, учились по украинским учебникам.

Временным приютом для детей стал центр социально-психологической реабилитации в Степановке, двухэтажный дом с двором и садом, где росли розы, было футбольное поле и спортивная площадка.

В конце октября 2022 года украинские войска приближались к оккупированному Херсону. Российская оккупационная администрация объявила об эвакуации из города, по сути — о принудительном выселении.

Наталья вспоминает тот момент: «Никто не знал, куда нас везут и что с нами будет. В Степановке все плакали, Евгения с водителем улыбались. В машине я поняла, что еду в шлепанцах мужа».

Так с наволочками и мусорными пакетами в руках дети и уехали.

Собирались в спешке, вспоминает Наталья, вещи сложили в пакеты для мусора и наволочки. Пока дети собирались, Евгения обошла все комнаты центра, чтобы проверить, никого ли не спрятали.

Мужчина назвался «заместителем министра молодежной политики, семьи и спорта Херсонского региона», но своего имени не назвал.

Евгения передала Наталье телефон. Резкий мужской голос сказал: «На сборы — 10 минут. Если будет сопротивление, приедут военные и разговор пойдет иначе».

«Мы говорили, что нас не надо никуда везти. Что нам здесь хорошо, но нас никто не слушал», — рассказывает Наталья Луцик.

Из Крыма их поездом через Крымский мост принудительно отправили в Россию.

«В Крыму людей с оружием рядом уже не было. Если бы там в Джанкое я могла потеряться. Но с 15 детьми безо всяких контактов бежать нам было некуда», — говорит Наталья.

Далее их всех автобусом перевезли в Джанкой, узловую железнодорожную станцию на севере Крыма.

«Волны были большие. А лодки — старые и ржавые. Мы все время боялись, что перевернемся», — рассказывает 15-летняя Лида, одна из воспитанниц Натальи.

Днепр в этом месте очень широкий. Плыть пришлось долго. Середина октября, вечер, холодно, вспоминают переправу дети.

Евгения дальше не поехала. На берегу стоял мужчина в джинсах с бутылкой пива в руках, который заявил, что будет сопровождать их во время переправы. С ним были вооруженные люди. Всем приказали сесть в лодки.

Под вечер Наталью, Валерия и 15 детей высадили на берегу Днепра вблизи Херсона.

Россияне и те, кто их поддерживал, бежали на левый берег всеми возможными способами. Иногда на лодках, которые забирали у местных жителей.

Их забирали из детских учреждений и из семей, обещая отдых в санаториях, во время фильтрации при выезде с оккупированных территорий, говорит Самойленко.

В оккупированной Херсонской области не было ни одного города и села, откуда россияне не забирали детей, говорит нам председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко.

«На самом деле, похищенными могут быть сотни тысяч детей, ведь значительная часть Украины до сих пор оккупирована, и что происходит там — мы не знаем», — сказала в интервью Би-би-си Дарья Герасимчук, советник и уполномоченная президента Украины по правам ребенка.

По данным портала «Дети войны», их было по меньшей мере 19 тысяч. Это дети, по которым известны точные данные — имя, фамилия, обстоятельства депортации.

Точное число детей, вывезенных во время войны из Украины в Россию, неизвестно.

Наталья попросила у проводницы телефон и отправила родным смс: «Живые. Везут в Россию».

«Я так не хотела ехать, если бы я могла, я бы выпрыгнула из того поезда. Мы хотели домой», — говорит о дороге в Россию Даша.

Уголовный кодекс Украины дает такое определение коллаборационистов: это те, кто отрицает вооруженную агрессию против Украины, призывает поддерживать государство-агрессора, добровольно занимает должности в оккупационной власти, сотрудничает с ней и организовывает незаконные референдумы.

«80% работы по вывозу детей было сделано коллаборантами. Их роль — огромная. Россиянам же кто-то передавал списки детей, адреса интернатов», — говорит председатель Херсонского облсовета.

По мнению Самойленко из Херсонского облсовета, россияне не могли организовать столь массовую депортацию детей сами, без помощи местных коллаборационистов. На россиян во многих оккупированных городах и селах, по данным Самойленко, работало и сейчас работает немало чиновников разных уровней.

В апреле 2023 года она озвучила цифру в 730 тысяч детей, которых россияне «спасли из-под обстрелов» и разместили в разных регионах России. Две тысячи из них, по словам омбудсмена, были воспитанниками детских домов.

Российские чиновники сами подтверждают, что тысячи украинских детей оказались в России . Они называют это эвакуацией и спасением. На Донбассе сейчас нет безопасных мест, говорила в ООН уполномоченная президента России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она агитировала на псевдореферендуме о присоединении Херсонщины к России и вместе с местными студентами снималась в пропагандистском ролике ко дню рождения Путина.

40-летняя Чернышова до вторжения работала в управлении фитосанитарной безопасности, которое занимается борьбой с размножением вредителей, сорняков и с болезнями растений.

Женщину, которая приехала выгонять детей из Степановки, по словам Натальи, зовут Евгения Чернышова. На фото и видео Чернышову также узнал директор реабилитационного центра в Степановке Владимир Сагайдак.

Среди многочисленных фото и видео людей из Херсона, которые мы показали Наталье Луцик, она узнала человека, который заставил ее с детьми выехать в Россию.

Но кто организовывал вывоз детей на местах?

Еще в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина , а также Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации детей из Украины в Россию.

Кто за этим стоит?

Би-би-си обратилась к так называемой Администрации Херсонской области за комментарием относительно депортации 15 детей из Новопетровки и участия в этом Евгении Чернышовой.

В соцсетях «Министерства молодежной политики, семьи и спорта Херсонской области» и «Администрации Херсонской области» есть призывы к родителям «вывезти детей из Украины» и многочисленные сообщения об успешной «эвакуации тысяч юных херсонцев» в разные регионы России.

О своем участии в вывозе детей в Россию неоднократно говорили и сами представители российской оккупационной администрации Херсона. Ныне покойный Кирилл Стремоусов , назначенный россиянами «заместителем губернатора» Херсонщины, рассказывал, что 21 октября 2022 года из Херсона в Россию вывезли почти 50 детей. В это же время туда переправляли 15 детей из Степановки.

Генпрокуратура Украины подозревает Чернышову в пособничестве государству-агрессору. Против нее возбуждено уголовное дело.

По данным сайта «Единой России», она является членом этой партии и выдвигала свою кандидатуру на предварительном голосовании. Ее также цитировала в соцсетях пророссийская администрация Херсона.

Кроме того, Николаевская областная прокуратура опубликовала фото шевронов и погон, которые оставили российские войска в Новопетровке. Они имеют опознавательные знаки «205 ОМСБР».

Имена других совпадали с именами в списке тех, кого Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает военными преступниками. Они — также из 205-й бригады.

С помощью программы по распознаванию лиц мы установили, что по меньшей мере шестеро из тех, кого видели в Новопетровке, принадлежат к 205-й бригаде. У нескольких из них номер воинской части был указан на страницах в социальных сетях.

На это указывают и фото, опубликованные в фейсбуке николаевским изданием СНИГ — журналисты разместили фотографии российских солдат, которых видели в Снигиревском районе.

Опираясь на данные OSINT -карт и показаний жителей Новопетровки, мы можем говорить о том, что в конце весны и в начале лета 2022 года в регионе находилась 205-я отдельная мотострелковая бригада, тактическое соединение Сухопутных войск России. Представители этого подразделения неоднократно приезжали в школу.

На момент публикации ответ мы не получили. Телефон Чернышовой не отвечает.

Часть участников операции даже не знала, что помогает бежать украинским детям.

Это была настоящая спецоперация с четким планом, специально оформленными документами и тайными встречами.

Дети из Новопетровки также не могли уехать из России просто так. Организация их побега потребовала многочисленных усилий и длительных приготовлений.

Мария Львова-Белова заявляет, что при желании украинские дети могут спокойно ехать домой. По официальным данным Украины, вернуться удалось лишь 380 детям из более 19 тысяч похищенных.

В Генпрокуратуре Украины Би-би-си рассказали, что расследуют это похищение, но не предоставили никаких деталей.

Из российских военных, которые приходили в школу, известны позывные трех — Алмаз, Иван и Каха, последний иногда также представлялся Николаем.

Мы также знаем, что в вывозе детей участвовали бойцы Росгвардии — именно в телеграм-канале ведомства вышло видео с «эвакуацией» из Новопетровки в Степановку.

У детей из Новопетровки, когда они приехали в российский санаторий, были спортивные костюмы с надписью «Украина», а 15-летний Саша любил рассказывать местным воспитателям, какая Украина хорошая.

«Я слышала, как украинские учителя жаловались руководству санатория, что их не отпускают домой. Слышала, как мальчик просил, чтобы его забрал папа. Таких детей, которые хотели домой, было много».

В этом заведении, по оценке Натальи, в ноябре 2022 года находилось около 500 детей из Украины — из Скадовского района Херсонской области, из Геническа и Олешек.

Санаторий, куда привезли детей, был обычным детским учреждением советского образца, которых в России сотни. С большой зеленой территорией вокруг корпусов, длинными коридорами, устланными коврами, и столовой. Наталью, Валерия и детей поселили в комнатах недалеко друг от друга.

В санаториях на территории России все еще могут находиться дети из Украины, которые нуждаются в помощи с выездом.

Би-би-си сознательно не приводит подробностей побега из России Натальи и детей под ее опекой, чтобы не навредить их безопасности и безопасности других украинских детей, которые оказались в похожей ситуации.

«Я шутила, что мы с мужем — разведчики», — вспоминает Наталья.

В России у Натальи было постоянное ощущение, что детей заберут. Поэтому с первого дня пребывания в санатории они с мужем планировали побег — исследовали территорию и охрану периметра, правила въезда и выезда.

«Мы так обрадовались, мы так плакали. Но громко радоваться было нельзя. Лишь тихонько», — говорит о том моменте 15-летняя Лида.

Дети часто собирались в комнате Натальи, чтобы тайком послушать новости из Украины. В середине ноября они именно так узнали об освобождении своего села Новопетровка и Херсона.

«В России мы вели себя очень осторожно. Почти не разговаривали с другими детьми. Мы же понимали, что здесь все за Россию. Что можно было им говорить?» — делится 14-летняя Даша.

После нескольких таких разговоров российские воспитатели попросили Наталью это прекратить — дети не должны говорить об Украине и носить сине-желтую символику. Работники санатория сказали Наталье, что их заведение «вне политики».

Рассказ Натальи мы записали прошлой зимой, едва втиснувшись в ее плотный график — она организовывает детям учебу, готовит еду, возит к врачам.

Одна из воспитанниц Натальи, Юля, была усыновлена накануне войны, но родители, граждане США , не успели ее забрать. В Грузии они наконец смогли увидеть свою приемную дочь и забрать ее домой.

В Грузии беглецам из России помогли волонтеры. Дети вместе с воспитателями живут в уютном доме на окраине города. Учатся, играют и ходят на экскурсии. Недавно с ними встречалась президент Грузии.

«Ехать по Грузии — это была дорога счастья. Мы плакали, снимали на видео всю эту красоту, горы. Мы здесь выдохнули», — говорит Наталья.

В конце ноября дети из Новопетровки прибыли в Тбилиси.

«Мы молились, чтобы все получилось, чтобы нас не вернули. Я очень рада, что нас оттуда забрали», — говорит о той поездке Даша.

Когда все было готово и за детьми приехал автобус, все держались за руки, вспоминает Наталья.

Они вышли на связь с людьми, которые могли помочь. Подготовили документы. Наталья Луцик как директор спецшколы, по состоянию на начало вторжения, была официальным опекуном детей.

«Вы можете представить, что это такое — иметь 15 детей?» — смеется женщина. Ее родной сын уже взрослый и живет в Украине.

Вернуться в Украину мечтает и сама Наталья.

Есть ли куда возвращаться?

В Новопетровке из-за боев разрушено более 30 домов. Но школа, где жили дети, уцелела — там есть отопление и свет.

После освобождения в село еще зимой начали возвращаться люди, рассказывает Би-би-си староста Валентина Касапа. Однако недавно большую территорию Снигиревской громады, в которую входит Новопетровка, затопило в результате подрыва Каховской ГЭС.

В регионе, как и во многих местах на юге Украины, — проблемы с питьевой водой. Эти территории также подвергаются регулярным обстрелам российскими войсками.

Где дальше будут жить дети из Новопетровской спецшколы, еще неизвестно.

«Сейчас наша судьба в руках чиновников. Пока мы в Грузии. Здесь тихо. Дети немного успокоились, а поначалу очень пугались салютов и других резких звуков», — говорит Наталья Луцик.

Зачем они это делают?