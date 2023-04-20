Забастовки в Германии: В пятницу ожидаются перебои с авиарейсами и поездами

Профсоюз железнодорожников EVG объявил о запланированных забастовках заранее, заявив, что работники нуждаются в более высоких зарплатах для борьбы с ростом цен и высокой инфляцией. "Мы должны усилить давление на работодателей, которые считают, что могут игнорировать требования своих работников", – говорилось в заявлении профсоюза после предыдущей забастовки в конце марта.

Профсоюз требует повышения зарплаты на 12% за двенадцать месяцев – или минимальной прибавки в 650 евро – отвергая предложенный работодателями единовременный бонус за инфляцию. Хотя инфляция замедлилась до 7,4% в марте, что далеко от пика в 8,8% в октябре прошлого года, она остается относительно высокой.

Пятничная железнодорожная забастовка продлится с 3 до 11 часов утра по всей стране.

EVG представляет работников 50 компаний, в том числе немецкого государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn, поэтому перебои в работе ожидаются по всей стране.

Deutsche Bahn управляет поездами дальнего следования, а также S-Bahn и региональными поездами в Германии. В пятницу утром все эти поезда будут отменены, а их движение возобновится после 11 часов утра.

Путешественникам и пассажирам следует также ожидать некоторых задержек в расписании поездов. В то время как S-Bahn и региональные поезда, должны возобновить работу довольно быстро, многие поезда дальнего следования, скорее всего, начнут ходить не раньше 13:00 пятницы.

В некоторых случаях задержки пассажиры могут получить от Deutsche Bahn компенсацию в размере около 80 евро – на питание, новые билеты или проживание. Поэтому обязательно сохраняйте чеки на все непредвиденные расходы.

Полеты: Какие аэропорты будут затронуты?

В связи с забастовкой сотрудников службы безопасности аэропорт Гамбурга отменил все вылетающие рейсы, а также около трети прибывающих с 22 часов среды до 23 часов пятницы. В результате уже пострадали около 80 тысяч пассажиров.

Аэропорты Кельна/Бонна, Дюссельдорфа и Штутгарта пока не объявили об отмене рейсов, но предупреждают пассажиров, что в дни забастовки ожидаются серьезные задержки.

Пассажиров, вылетающих или направляющихся в Кельн/Бонн, Штутгарт или Дюссельдорф, просят регулярно проверять статус своего рейса. Если их рейс состоится, аэропорты просят дать им дополнительное время, так как ожидаются длительные задержки на контроле безопасности.

Напомним, что последняя забастовка транспортников в Германии, прошедшая 27 марта, парализовала на 24 часа весь транспортный сектор, включая аэропорты, по призыву EVG и профсоюза работников общественного обслуживания Verdi.

Профсоюз, представляющий около 2,5 миллиона работников, уже несколько недель ведет напряженные переговоры с государством и муниципалитетами. Эти переговоры должны возобновиться в субботу с целью достижения соглашения по заработной плате.

Бастуют не только в Германии

В Италии в пятницу, 21 апреля, также состоится 24-часовая забастовка. Она была объявлена итальянским профсоюзом CUB в знак протеста против невыгодных рабочих контрактов и недавнего вето правительства на введение минимальной заработной платы. На момент написания статьи было мало подробностей о том, какой именно уровень сбоев вызовет забастовка, хотя, вероятно, будут затронуты как наземные, так и подземные службы.

Работники железных дорог по всей Италии также будут бастовать с 21:00 30 апреля до 21:00 1 мая. А 19 мая планируют бастовать и экипажи самолетов Air Dolomiti, дочерней компании Lufthansa, выполняющей маршруты из Германии в 13 различных пунктов назначения в Италии. В тот же день с 13:00 до 17:00 будут бастовать бортпроводники Volotea по всей стране.

26 мая в Италии также состоится общенациональная 24-часовая забастовка. Она затронет автобусные и трамвайные перевозки, а также линии метро, и в этот день возможны значительные задержки и отмены поездок. Пока не ясно затронет ли забастовка также местные и межрегиональные железнодорожные перевозки. Забастовка была объявлена итальянским профсоюзом USB (Unione Sindacati di Base) в знак протеста против нестабильных рабочих контрактов и низкой заработной платы.

1 мая во Франции отмечается День труда и традиционный день действий профсоюзов. Профсоюзы призвали к широкомасштабным акциям протеста, и следует ожидать перебоев в работе регулярных служб. Лидер левой партии La France Insoumise Жан-Люк Меланшон заявил, что этот день будет "решающим". Более умеренный профсоюз CFDT также заявил, что сосредоточит свои усилия на "большом дне мобилизации 1 мая".