За время войны РФ с Украиной в Чехии стало меньше россиян

За время войны России против Украины число проживающих в Чехии граждан РФ значительно сократилось, следует из данных, которые публикует чешское онлайн-издание Novinky в воскресенье, 13 августа.

На протяжении ряда лет число зарегистрированных в Чехии россиян росло, указано в публикации. Между тем с марта 2022 года по конец июня 2023 года их количество сократилось на 3600 человек - до 42 500 граждан. В то же время в чешских университетах числится на несколько сотен студентов-россиян меньше, чем в прошлом году. Однако число работающих в стране граждан РФ, по данным государственного статистического ведомства, а также МВД, министерства образования и самих работодателей, увеличилось.