18 июля 2023 г. 14:41

За убийство аистов жителя Латвии оштрафовали на 15 000 евро

 
rus.DELFI.lv
Gandras
Gandras
ФОТО: DELFI / Laimonas Jankauskas

Суд Земгальского района в Латвии приговорил к 140 часам общественных работ, а также к штрафу в размере 15 000 евро мужчину, по вине которого погибли три птенца белого аиста. Свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал.

По сообщению прокуратуры, в июле 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная, что на крыше его дома находится гнездо особо охраняемого вида птиц — белого аиста (Ciconia ciconia) — скинул его на землю.

В результате падения гнезда все птенцы погибли. После этого мужчина сжег их гнездо. Своими действиями подсудимый нанес существенный ущерб природе и Латвийской Республике, который суд оценил в 15 000 евро.

Белый аист является охраняемым видом птиц в Латвии и Европе. Ежегодно на территории Латвии гнездятся около 10 000 аистов, однако в последние годы их популяция больше не увеличивается.

Самовольное уничтожение гнезд белого аиста в Латвии запрещено и наказывается в административном порядке.

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