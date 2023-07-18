За убийство аистов жителя Латвии оштрафовали на 15 000 евро

По сообщению прокуратуры, в июле 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная, что на крыше его дома находится гнездо особо охраняемого вида птиц — белого аиста (Ciconia ciconia) — скинул его на землю.

В результате падения гнезда все птенцы погибли. После этого мужчина сжег их гнездо. Своими действиями подсудимый нанес существенный ущерб природе и Латвийской Республике, который суд оценил в 15 000 евро.

Белый аист является охраняемым видом птиц в Латвии и Европе. Ежегодно на территории Латвии гнездятся около 10 000 аистов, однако в последние годы их популяция больше не увеличивается.