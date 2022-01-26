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За минувшие сутки в Латвии выявлено 9143 новых случаев Covid-19, были получены сообщения о смерти 14 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).
Latvija
Latvija
© Scanpix / Reuters

Умершие входили возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (четыре человека), 80-89 лет (четыре человека), 90-99 лет (два человека). Среди умерших — 10 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, четыре человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 2885,8 до 3239,9 случая.

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Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 4004 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5139 человек были вакцинированы.

За сутки сделано 28 009 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 32,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 354 734 жителей Латвии.

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