За сутки в Латвии от коронавируса скончались 64 человека

Умершие пациенты входили в возрастные группы: 30-39 лет (один человек), 40-49 лет (три человека), 50-59 лет (два человека), 60-69 лет (16 человек), 70-79 лет (13 человек), 80-89 лет (23 человека), 90-99 лет (шесть человек). Среди умерших было 55 невакцинированных от коронавируса и девять вакцинированных.
Продолжает расти двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости: за сутки он увеличился c 1737,4 до 1764,4 случая на 100 000 жителей.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 — 2066 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 853 были вакцинированы.
Вчера в Латвии было проведено 24 032 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,1%.
На сегодня в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 211 702 человека, 3163 человек с этим заболеванием умерли.
Как сообщает ЦПКЗ, в настоящий момент в больницах находятся 1439 пациентов с Covid-19, в том числе за минувшие сутки госпитализирован 171 человек с коронавирусом, выписано 139.
В настоящее время в больницах находятся 1256 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 183 человек — тяжелое.
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