За сутки Польша предотвратила 195 попыток прорыва границы мигрантами

В ночь на субботу, 20 ноября, несколько больших групп мигрантов, застрявших на границе Беларуси и Польши, безуспешно пытались прорваться на территорию Евросоюза. Как отмечается в сообщении Погранслужбы Польши, самая большая группа насчитывала до 200 человек. "Иностранцы были агрессивны. Они бросали камни и фейерверки, использовали слезоточивый газ", - указали пограничники. В общей сложности предотвращено 195 попыток незаконного пересечения границы.

По данным польской полиции, в приграничном районе также были задержаны девять предполагаемых контрабандистов, организующих нелегальную переправку мигрантов в страны ЕС. Среди задержанных - четыре поляка, два украинца, немец, азербайджанец и грузин. В общей сложности они перевозили 34 мигранта.

Требуют впустить в ЕС

Спустя почти две недели после возникновения кризисной ситуации на польско-белорусской границы около 2000 мигрантов продолжают оставаться на территории транспортно-логистического центра рядом с погранпереходом "Брузги". В основном это выходцы из Сирии и Ирака. Они отказываются возвращаться на родину и намерены оставаться в центре до тех пор пока их не впустят на территорию ЕС. Как рассказали мигранты корреспонденту агентства dpa, они хотели бы попасть в Германию, Бельгию и другие страны Евросоюза. Сотрудники белорусской организации Красного Креста оказывают людям гуманитарную и медицинскую помощь.

Некоторые немецкие политики призывают открыть границу для мигрантов

Между тем депутат Европейского парламента от партии "зеленых" Эрик Марквардт (Erik Marquardt) призвал Польшу начать в отношении мигрантов, застрявших на границе с Беларусью, процесс рассмотрения ходатайств об убежище и справедливо распределить беженцев между государствами ЕС. "От Польши следовало бы ожидать соблюдения норм правового государства ", - заявил он изданиям медиагруппы Deutschland. "Вместо этого власти с первого дня сделал ставку на нарушение закона. По-видимому, речь на фоне этого конфликта идет об отмене права на убежище и, следовательно, европейских ценностей", - подчеркнул политик.

Депутат бундестага ФРГ, председатель молодежной организации Социал-демократической партии Германии "Молодые социалисты" Джессика Розенталь (Jessica Rosenthal) также призвала принять в ЕС мигрантов, оказавшихся в затруднительном положении в Беларуси. "Прежде чем дети умрут на границе, мы должны быть готовы принять этих людей и обеспечить их всем необходимым", - заявила он в интервью изданию Der Spiegel. По ее словам, людей не должны превращать в оружие. Но это также относиться и к Евросоюзу. "Мы не должны видеть в беженцах только объекты Александра Лукашенко. Таким образом мы предаем все основы, на которых построено наше общество", - считает Розенталь.

Между тем исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) ранее на этой неделе однозначно высказался против приема Германией мигрантов из Беларуси. "Я бы выступил за то, чтобы люди, которые там находятся, были возвращены на родину", - подчеркнул политик.