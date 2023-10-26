За один день на эстонско-российской границе в Нарве развернули 18 иностранцев

 
Новая газета - Балтия
ФОТО: Reuters / Scanpix
25 октября пограничники КПП "Нарва-1" на границе с Россией не впустили в Эстонию 18 иностранцев.

В Эстонию не попали 14 граждан Молдовы, три гражданина России и один гражданин Израиля.

"Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные сведения о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны», — сообщила Идаская префектура.

Всем иностранцам был запрещен въезд в Эстонию. Они вернулись в Россию.

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Источник
Новая газета - Балтия
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