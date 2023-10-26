За один день на эстонско-российской границе в Нарве развернули 18 иностранцев

В Эстонию не попали 14 граждан Молдовы, три гражданина России и один гражданин Израиля.

"Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные сведения о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны», — сообщила Идаская префектура.