За минувшие сутки в Латвии выявлена почти тысяча новых случаев Covid-19

Всего было проведено 3675 лабораторных анализов, доля положительных результатов — 24,7%.
Из общего числа инфицированных 364 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 544 заболевших были привиты.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 420,3 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 843 035 жителей.
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