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За минувшие сутки в Латвии выявлено 908 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлена почти тысяча новых случаев Covid-19
© Novaturo archyvas

Всего было проведено 3675 лабораторных анализов, доля положительных результатов — 24,7%.

Из общего числа инфицированных 364 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 544 заболевших были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 420,3 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 843 035 жителей.

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