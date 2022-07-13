За минувшие сутки в Латвии выявлена почти тысяча новых случаев Covid-19

Всего было проведено 3675 лабораторных анализов, доля положительных результатов — 24,7%.

Из общего числа инфицированных 364 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 544 заболевших были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 420,3 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 843 035 жителей.