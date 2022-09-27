"Ситуация на данный момент абсолютно сумасшедшая", — говорит директор компании Your Charter Евгений Биков. "Мы получали по 50 запросов в день, а сейчас около пяти тысяч", — поясняет он. Из-за этого компания не может найти места для всех, кто в нее обращается, и начала фрахтовать более крупные самолеты, чтобы удовлетворить спрос и снизить цены.

По данным главы компании FlightWay Эдуарда Симонова, спрос на джеты вырос в 50 раз при ограниченной доступности самолетов для аренды из-за санкций. "Все европейские фирмы, занимающиеся частными самолетами, ушли с рынка. Сейчас спрос больше, чем предложение, а цены зашкаливают по сравнению с тем, что было полгода назад", — пояснил он.

Однако бизнес-джеты фрахтуют не только состоятельные россияне, но и бизнес. Одна московская компания по разработке видеоигр арендовала целый рейс, чтобы эвакуировать сотрудников из России, писал "Коммерсантъ".

Россияне бегут от объявленной 21 сентября Владимиром Путиным мобилизации, а также из опасений, что власти закроют границы после аннексии части территории Украины. С воскресенья, 25 сентября, фиксируются случаи, когда пограничники отказывали россиянам в пересечении границы. С этого дня пограничники ФСБ России в российских аэропортах начали получать списки людей, подлежащих мобилизации. Военкоматы передают им данные через информационную систему погранконтроля "МИР".

Согласно исследованию компании Henley & Partners, Россию до конца года могут покинуть 15% миллионеров. Мобилизация усилит этот поток и ущерб для российской экономики. "Раньше я звонил в рестораны и бары на Патриарших прудах, чтобы заказать для них (состоятельных россиян. — ТMT) столики. Теперь все, что я делаю, это просматриваю агрегаторы рейсов, чтобы найти для них последнее место в самолете до Еревана", — рассказал один из сотрудников консьерж-сервиса в Москве.