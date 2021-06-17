22 июня исполнится 80 лет с момента нападения нацистской Германии на Советский Союз. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) решил по случаю этой годовщины напомнить в первую очередь о судьбе советских военнопленных, погибших в фашистских лагерях.

В понедельник, 14 июня, он посетил мемориал "Лагерь Зандбостель" в Нижней Саксонии, где в годы Второй мировой войны содержались более 300 тысяч военнопленных, в том числе более 70 тысяч красноармейцев, многие из которых умерли от истощения, голода и болезней. Там он пообщался с родственниками бывших советских военнопленных и возложил венок на лагерном кладбище.

А с со своей главной речью по случаю годовщины нападения гитлеровской Германии на СССР Штайнмайер будет выступать в пятницу, 18 июня, на открытии выставки "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне", организованной в музее "Берлин-Карлсхорст", который до воссоединения Германии назывался "Музеем капитуляции".

Музей "Берлин-Карлсхорст"



Эта речь на открытии выставки, говорится на сайте администрации президента, станет центральным мероприятием главы государства по случаю 80-й годовщины немецкого нападения на Советский Союз. Штайнмайер "будет первым Федеральным президентом, который посетит германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст", — указывает его пресс-служба и напоминает, что "сегодняшний музей является тем историческим местом, где 8 мая 1945 года была подписана капитуляция германского вермахта".

Учитывая по-прежнему действующие в Германии в связи с пандемией коронавируса ограничениями, присутствовать на выступлении президента в музее будут всего три с небольшим десятка человек. Приглашения были разосланы, в частности, всем 15 послам республик бывшего СССР.

В администрации Штайнмайера подчеркивают, что в своей речи напомнит обо всех жертвах немецкой войны с СССР и доблести всех солдат Красной Армии, сражавшихся за освобождение Европы от национал-социализма. "При этом не будет забыта ни одна группа жертв", — заявил представитель президента, ему, мол, "особенно важно, чтобы память об ужасах немецкой войны на уничтожение не приводила к новым расколам и национальным противоречиям".

Штайнмайер, "Северный поток-2" и война с СССР



Наблюдатели считают, что Штайнмайер в своей речи, обращенной к представителям всех постсоветских стран, постарается сгладить, мягко говоря, неловкость, которая возникла в феврале этого года. Тогда в интервью газете Rheinische Post президент выступил в защиту небесспорного российско-европейского газопроводного проекта "Северный поток-2" и привел в качестве аргумента историческую ответственность Германии за нападение нацистов на Советский Союз.

Это интервью вызвало резкий протест в Киеве, выступающему против "Северного потока-2", считая его геополитическим проектом российского президента, подрывающего интересы Украины и повышающего зависимость Европы от российских энергоносителей.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал тогда аргументацию Штайнмайера "циничной", заявил о недопустимости "приписывать исключительно России миллионы советских жертв немецкой войны на уничтожение и порабощение", не упоминая при этом о многомиллионных потерях входившей тогда в состав СССР Украины.

Отказ посла на трех страницах



Если у Штайнмайера и была задумка в этот раз сохранить баланс и угодить всем постсоветским странам, пострадавшим в годы войны с нацистской Германией, то успехом она не увенчалась. Андрей Мельник в резкой форме ответил отказом на приглашение принять участие в церемонии открытия выставки с выступлением Федерального президента.

В трехстраничном письме на имя директора музея Йорга Морре (Jörg Morre) он выразил свое возмущение тем фактом, что главное мероприятие с участием Федерального президента проводится в музее, который называется германо-российским. "С точки зрения Украины, это оскорбление", — указывает Мельник и пишет далее: "Такой равнодушный подход служит еще одним подтверждением отсутствия понимания чувств и душевного состояния украинцев, которых не замечают в качестве нации, понесшей одну из самых больших жертв".

Посол пишет директору, что название музея — германо-российский — "полностью вводит в заблуждение", ведь его главная экспозиция посвящена войне против Советского Союза, а такое название "фактически отождествляет СССР с Россией, что является недопустимой подтасовкой истории".

На флагштоках перед музеем флаги четырех государств



В беседе с корреспондентом DW Йорг Морре выразил сожаление по поводу решения украинского посла, но сам отказ его не очень удивил. "После аннексии Крыма и начала фактического состояния войны между Украиной и Россией, — сказал он, — посол Украины перестал приходить на наши мероприятия". Сам же музей, который принято называть германо-российским и так он именуется на своем сайте, в немецком музейном регистре указан просто как "Берлин-Карлсхорст".

После 1991 года концепцию новой постоянной экспозиции прежнего Музея капитуляции и в самом деле разрабатывала германо-российская экспертная комиссия, но в 1997 году к работе присоединилась Украина, в лице тогдашнего киевского "Музея Великой Отечественной войны" (ныне "Музей Украины во Второй мировой войне). А год спустя — и белорусский "Музей Великой Отечественной войны" в Минске.

Оба эти музея по-прежнему входят в число 17 институциональных членов управляющего музеем общественно полезного объединения "Музей Берлин-Карлсхорст". Так что в этом обществе — представители четырех государств, и на флагштоках перед зданием музея тоже развеваются четыре флага — Беларуси, Германии, России и Украины.

Правда, признал Морре, российская сторона представлена шире, а после 2014 года директор киевского музея вообще перестал ездить в Берлин, но всю документацию и отчеты он получает, да и сам Морре, по его словам, часто бывает в Киеве. "Жаль, — говорит он, — что на церемонии в пятницу не будет представитель одной из стран, к которым будет обращаться президент Германии".

В правительстве ФРГ и администрации президента критику посла отвергают



Сожалеют об отказе украинского посла и в правительстве Германии. Отвечая в среду, 16 июня, на вопрос корреспондента DW, представитель МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr) заявила, что сообщения СМИ с цитатами из письма Мельника вызвали у немецких дипломатов "некоторое удивление".

Что касается немецкой культуры памяти, сказала она, то для немецкого правительства представляется особенно важным не исключать ни одну из групп жертв той войны. В этой связи Адебар процитировала выступление министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas) в бундестаге 9 июня в дебатах по случаю 80-й годовщины нападения Германии на Советский Союз, в котором он напомнил о "немыслимых жертвах" во всех постсоветских странах, в том числе, разумеется, и в Украине.

В администрации самого Федерального президента тоже сожалеют и считают критику, которой посол Украины подверг немецкую культуру памяти, совершенно неоправданной. "Своими огульными обвинениями он (Мельник — Ред.) оказывает плохую услугу оправданным интересам его страны и германо-украинским отношениям", — заявил представитель Штайнмайера, убежденного в том, что "память о той войне должна иметь объединяющий эффект вне зависимости от всех расхождений и конфликтов".