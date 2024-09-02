За 20 лет трагедия в Беслане до конца так и не расследована

24 августа террористки-смертницы проникли в самолеты, летевшие из московского Домодедово в Волгоград и Сочи. В полете они привели в действие взрывные устройства. В обоих самолетах погибло 90 человек.

В июне большой отряд боевиков во главе с самым известным полевым командиром тех дней Шамилем Басаевым напал на ингушскую Назрань. Тогда погибли 95 человек. В этом отряде были как минимум девять человек, которые в сентябре атакуют бесланскую школу.

Лето 2004 года в России по уровню тревожности было сопоставимо с нынешним военным временем.

В ходе штурма 3 сентября погибли 334 человека (186 из них — дети и подростки до 18 лет). Спустя 20 лет уголовное дело все еще не закрыто — это означает, что имена ответственных за штурм так и не названы. И это отсутствие виновных, отсутствие правды на государственном уровне — самая большая боль жителей Беслана.

Журналистка „Коммерсанта“ Ольга Алленова долго работала на Северном Кавказе, освещала чеченские войны, вооруженные конфликты в регионе, находилась около театрального центра на Дубровке во время его захвата. В 2019-м Алленова написала книгу „Форпост. Беслан и его заложники“ — на сегодняшний день одно из самых полных документальных свидетельств о том, что происходило тогда в городе.

Утром 1 сентября в бесланской школе № 1 шла торжественная линейка. Террористическая группа без особых проблем добралась до города из Ингушетии и в начале десятого утра начала захват.

В эти же дни несколько десятков боевиков находились в лесу близ села Пседах на территории Ингушетии и готовились к захвату средней школы в Беслане. Позже станет известно, что еще 11 человек из этой группы были в резерве и не поехали в Северную Осетию — в случае провала основной группы в Беслане им предстояло захватить школу в ингушской станице Нестеровская.

31 августа восемь человек погибли после подрыва смертницы у станции метро Рижская в Москве.

Теракт в Беслане освещали пятеро журналистов немецкого издания Der Spiegel. Весной 2005-го они написали книгу „Бесланское досье“, построенную на десятках рассказов бывших заложников и людей, так или иначе связанных с теми событиями.

„До школы № 1— всего ничего. Метров 300 по прямой, может, 400, — пишет Алленова о событиях первой половины дня 1 сентября. — Вокруг нас ходят ополченцы — местные жители с повязанными тряпками на рукавах. У многих в руках оружие. Говорят, они хотели прорываться в школу, но представители власти обещали им, что с боевиками наладят диалог, выяснят, какие у них требования, и договорятся, и заложников освободят. Я не верю ни слову, потому что все это я уже слышала. Но внутри пульсирует надежда: а вдруг сейчас все будет иначе?“

Тогда же произошло первое событие, которое станет отправной точкой конфликта родственников жертв Беслана с властями всех уровней. Это противостояние продлится много лет, оно и сейчас не закончилось. Главный по связям с общественностью правительства Северной Осетии Лев Дзугаев заявил, что в школе порядка 350 заложников. Эту цифру сразу же растиражировали журналисты госканалов (среди них была и современная пропагандистка Маргарита Симоньян), никак не проверяя ее.

В первый же день, 1 сентября, боевики убили около 20 находившихся в школе мужчин. Их заставили соорудить баррикады у входов в школу, а затем расстреляли.

„[Заложника Аслана] Кудзаева ведут в кабинет литературы на первом этаже. Класс выкрашен в голубые и синие тона, под потолком висят портреты великих русских писателей. Их глаза обращены на семь лежащих внизу трупов. Кудзаев — во все белом — видит, что это те мужчины, которых увели полчаса назад. Они лежат в нелепых позах один на другом. „Чтобы правительство знало, что мы здесь не шутим“, — говорит один из террористов и выходит из класса. Другой террорист дает двум приведенным команду выбросить трупы из окна“, — говорится в книге.

Переговоры с боевиками в течение 1–3 сентября шли, хоть и в основном не были результативными. Телевидение в те дни утверждало, что захватившие школу не выдвигают требований, но это было не так: в своих записках и обрывочных телефонных переговорах они требовали вывести из Чечни федеральные войска, а также гарантий безопасности для себя — угрожая убивать заложников.

И сегодня к мемориалу люди приносят бутылки с водой.

Алленова пишет, что террористы услышали в новостях про 350 человек и „взбесились“. Они стреляли поверх голов людей, запретили выходить в туалет, пить воду и отказались от переговоров с созданным в то утро оперативным штабом в Беслане.

Местные жители знали, что заложников в школе в три раза больше. И по их мнению, если бы власти с самого начала говорили правду, такого жестокого штурма не было бы.

„Свидетели видят, как террористов догоняют выстрелы с вертолетов. Других окружают около частных домов. Спецназовцы подбегают, расстреливают боевиков. Не похоже, что все это планировали специалисты. Не похоже, чтобы кого‑то собирались арестовывать. Силовики стреляют, не задавая вопросов“, — описывают тот эпизод авторы книги „Бесланское досье“.

Были убиты спасатели МЧС, бойцы спецподразделений „Альфа“ и „Вымпел“ и трое бесланских мужчин. Ранения получили более 700 человек.

Около 13.05 3 сентября в школе прозвучали два взрыва, начался спонтанный и как следствие хаотический штурм. Именно в его ходе погибло подавляющее большинство из 334 заложников — и почти все дети.

Больше всего на этих переговорах добился Руслан Аушев — генерал и экс-президент Ингушетии пользовался на всем Кавказе большим авторитетом. Ему дали освободить из школы 24 человека.

Умерший в 2015 году бесланский журналист Мурат Кабоев в своей книге „Плакал дождь холодными слезами“ первым собрал свидетельства и воспоминания о каждом из погибших в ходе теракта. При этом книга вышла небольшим тиражом только в североосетинском издательстве „Предприятие имени В. Гасиева“

В живых остался один — Нурпаша Кулаев. Его приговорили к пожизненному заключению. Материалы его уголовного дела, где свидетелями выступали десятки человек, — и сейчас один из немногих официальных документов по Беслану.

Подавляющее большинство из боевиков родились в Чечено-Ингушской АССР (современные Чечня и Ингушетия); один был гражданином Саудовской Аравии; а уроженец украинского Бердянска Владимир Ходов примкнул к чеченским сепаратистам в начале 2000-х

Эта встреча прошла в закрытом режиме, ее стенограммы нет на сайте Кремля. Но журналист Мурат Кабоев дал одному из участников встречи свой диктофон — так подробности разговора стали публичными.

Прошел ровно год, расследование оставалось на той же точке, жители Беслана негодовали. Они объединились в комитет „Матери Беслана“, и 2 сентября 2005-го Путин принял самых активных в Москве.

Президент Владимир Путин приехал в Беслан в ночь с 3 на 4 сентября 2004-го. Телеканалы показали, как он навещает освобожденных из школы в больничных палатах. Почти сразу после этого Путин уехал.

„Три года прошло после Бесланского теракта, но до сих пор не выявлены виновники его допущения и тяжких последствий“, — писал он в предисловии к книге в 2007-м году. Сейчас, спустя 20 лет после теракта, эти слова Кабоева все еще актуальны.

Сусанна Дудиева, одна из главных активисток Беслана, еще на той встрече требовала объективного расследования, выявления виновных и их наказания. Путин на все эти требования ответил: „Согласен“. Многие тезисы он записывал в блокнот.

„Будем разбираться“, — сказал он, отвечая на прямую претензию о том, что силовики в Беслане не справились со своими обязанностями.

„Я клянусь, что до конца не знал их точное количество“, — отвечает он на вопрос, почему власти обманывали, говоря, что заложников 350, а не более 1100 человек.

„Про кассету я не знаю“, — комментирует Путин заявление о том, что боевики не молчали, а выдвигали требования, передав две записки и кассету с аудиозаписью.

Из расшифровки следует, что Путин выглядел или хотел выглядеть максимально неосведомленным человеком. До половины его ответов на вопросы родственников пострадавших звучали именно так.

Встреча получилась неинформативной. Путин перепутал число погибших детей, сказав, что их было 136, а не 186. И удивился, что уголовное дело о расследовании теракта до сих пор не закрыто, пообещав поручить главе Следственного комитета Бастрыкину „разобраться“.

Но 20 августа 2024 года, никак это не анонсируя, он приехал в Беслан. Возложил цветы к мемориалу и встретился с тремя бесланскими матерями: Сусанной Дудиевой, Ритой Сидаковой и Анетой Гадиевой. „Новая газета“ обратила внимание на то, что сначала он подошел к фотографиям погибших спецназовцев, а только потом — к фото детей.

В следующий раз Путин приезжал в Северную Осетию в 2008-м, в качестве премьер-министра, но в Беслане не появлялся.

Уходя из Кремля, участники встречи были полны надежд. Только расследование так и не продвинулось вперед.

В эти же дни президенту Путину позвонил возглавлявший тогда Украину Леонид Кучма и „подчеркнул готовность оказать любую необходимую помощь и содействие в преодолении последствий теракта“.

Никаких сведений, подтверждающих этот тезис, в открытом доступе не существует. Напротив, власти сообщали , что уже к 8 сентября 2004-го гуманитарную помощь пострадавшим выделили 18 стран, в их числе Италия, Норвегия, Франция, США, Азербайджан и Армения.

Зато Путин говорил: „Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную“.

Журналистка „Новой газеты“ Елена Милашина написала, что Бастрыкин не просто знает о том, что дело не закрыто, а сам каждые полгода санкционирует его продление.

В Северной Осетии в те дни находились главные силовики: глава МВД Рашид Нургалиев (сейчас член совета безопасности) и глава ФСБ Николай Патрушев (сейчас советник и близкий соратник Путина, тоже член совета безопасности). Там же были генералы ФСБ Владимир Проничев, Владимир Анисимов и начальник Центра специального назначения ФСБ Александр Тихонов. Бесланские активисты уверены, что последний и отдавал приказы.

Ответы на вопросы матерей Беслана не получены не потому, что в материалах следствия есть какая-то большая тайна — теракт в Беслане расследован максимально. Известны и официальная точка зрения, и альтернативные.

Оппозиционные СМИ, комментируя визит Путина в Беслан, отметили, что российский президент идет в народ, когда у страны большие проблемы. Так было после мятежа Евгения Пригожина в 2023-м, а новая поездка в Беслан пришлась на захват части Курской области украинскими военными в разгар начатой Путиным войны, в ходе которой, как он любит утверждать, Запад воюет против России.

К 10-й и 15-й годовщинам Беслана СМИ в России и в мире делали большие материалы, фильмы о трагедии снимали Юрий Дудь (признан в России иноагентом) и Ксения Собчак.

Психолог Александр Колмановский еще в 2014 году говорил: „Я приехал в Беслан спустя полтора месяца после теракта. Тогда все люди, независимо от того, потеряли ли они в школе своих родных или нет, имели психологические травмы, которые никуда не делись и сейчас. Этой травмы хватает до конца жизни, но для этих людей она была усугублена тем, что никто не взял на себя ответственности“.

Но до тех пор, пока роли высокопоставленных силовиков в бесланской трагедии официально не расписаны, их нельзя привлечь ни к какой ответственности. За теракт ответили отставками только осетинские и ингушские силовики и чиновники.

Он пришел к выводу, что спецназ тренировал штурм школы слишком далеко от нее и не успел реализовать свой план. А в само здание стреляли из огнемета или гранатомета (или одновременно, без официальных выводов невозможно сказать) с крыши жилого дома рядом со школой. Там были найдены пустые тубусы от снарядов, и боевиков там точно быть не могло.

По официальной версии, он начался после взрыва внутри школы — взорвалась бомба, прикрепленная боевиками к баскетбольному кольцу в спортзале. Альтернативные расследования делали депутаты парламента Северной Осетии и СМИ; расследование Госдумы совпало с официальными выводами, но с особым мнением выступил депутат и профессионал в области взрывного дела Юрий Савельев.

Все эти годы из материала в материал кочевали одни и те же вопросы, которые до сих пор есть к следствию. Их около десяти, Би-би-си их сформулировала еще в 2014-м. Ключевой из них: кто же начал штурм, в ходе которого погибло столько жертв.

Суд установил, что часть заложников погибла от рук правоохранительных органов, использовавших неизбирательное оружие. Кирилл Коротеев поясняет: „Потому что цель была не спасти заложников, а уничтожить террористов“. Он добавляет, что фокус официального расследования был исключительно на действиях террористов, в то время как у потерпевших есть право знать, что произошло с их близкими, и увидеть всех виновных наказанными.

В 2017-м ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили право на жизнь жителей Беслана — местные власти располагали информацией о готовящемся теракте (в общих чертах и без конкретики), но не смогли предотвратить его.

Единственное официальное решение в пользу жителей Беслана принял Европейский суд по правам человека. Юрист Кирилл Коротеев рассказывает Би-би-си, что с 2007 по 2011 годы туда поступило около 500 жалоб, он представлял интересы примерно 350 заявителей.

В саму школу военные стреляли из танков. Южный флигель школы, где могли оставаться свидетельства атаки извне, целенаправленно подорвали и сожгли в ночь с 3 на 4 сентября.

„Российские власти всегда отрицали любую свою ответственность за смерти в Беслане. ЕСПЧ решил, что они ее несут, — комментирует то решение Коротеев. — Решение ЕСПЧ — лучший доказательный текст про Беслан, который у нас есть. Суд, что важно, не стремился разрешить вопросы, которые так раскалывали российское общество — например, кто несет ответственность за первый взрыв, — но смог определить ответственность властей независимо от ответов на эти вопросы“.

После начала войны с Украиной Россия начала разрывать связи со странами Евросоюза. Решение о выходе из Совета Европы и юрисдикции ЕСПЧ было одним из первых.

Российские власти пытались оспорить решение, но безуспешно. Тогда они поступили так же, как и со многими другими проигранными решениями ЕСПЧ — выплатили компенсацию (здесь она составила 2,95 млн евро), но ни о каком новом расследовании или активизировании уже идущего речи даже не зашло.

„Можно будет судить, куда идет Россия“

Книга шестерых журналистов Der Spiegel „Бесланское досье“ в 2005 году заканчивалась абзацем: „По тому, каким будет отношение к жертвам злодеяния и как обойдутся с теми, на ком вина за гибель заложников — сгоревших грудных детей, убитых школьников и расстрелянных отцов, можно будет судить, куда идет Россия“.

В 2024 году более, чем очевидно, куда Россия с ее не менявшейся с тех пор властью пришла.

„Матерей Беслана“ государство и его СМИ пытались маргинализировать: их задерживали и обвиняли в несанкционированных уличных акциях. Одно из их обращений к властям признано экстремистским и запрещено в России к распространению.