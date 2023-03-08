Польские гаубицы производит компания Huta Stalowa Wola. Она подписала контракт на производство южнокорейских шасси в Польше с компанией Samsung Techwin в 2014 году.
Варшава объявляла о поставках Krab для украинской армии в мае прошлого года. Южная Корея тогда официально не подтверждала, что дала своё разрешение на реэкспорт оружия со своими компонентами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Сеула будут разрушены, если Южная Корея отправит Киеву вооружение. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ответ сообщил, что Сеул предоставляет Украине только гуманитарную помощь.
Представитель программы оборонных закупок Южной Кореи в разговоре c Reuters подчеркнул, что напрямую оружие Украине правительство по-прежнему не передаёт.
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