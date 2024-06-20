Южная Корея может начать поставки оружия Украине после соглашения России и КНДР

„Правительство выражает серьезную озабоченность и осуждает подписание соглашения“, – заявил Чан. Он заявил, что любое сотрудничество, прямо или косвенно способствующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
Южная Корея – один из крупнейших в мире поставщиков вооружений. Однако в Украину Сеул оружие не поставляет. Президент России Владимир Путин недавно заявлял, что ценит это в отношениях двух стран. Ряд мировых СМИ сообщал, что южнокорейские снаряды могли поставляться в США, чтобы Вашингтон, в свою очередь, мог отправлять снаряды Украине.
Неназванный собеседник „Рёнхап“ в офисе президента Южной Кореи не стал подтверждать агентству пересмотр вопроса о поставках, но не стал и опровергать это. По его словам, Сеул пока не будет открыто комментировать этот вопрос. „О конкретных мерах будет сообщено позже, мы не хотим раскрывать планы заранее, и нам интересна реакция России“, – сказал чиновник журналистам.
Соглашение о сотрудничестве было подписано президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Один из пунктов соглашения гарантирует сторонам взаимную военную помощь в случае вторжения третьей страны.
Южная и Северная Корея, бывшие одной страной до 1948 года, с 1950 года официально находятся в состоянии войны. В 1953 году, после активных боевых действий, приведших к гибели сотен тысяч человек, страны подписали перемирие, мирного договора им с тех пор достичь не удалось.