Южная Корея: КНДР отправила в Россию 7 тысяч контейнеров с боеприпасами

По данным агентства, Син Вон Сик поделился этой оценкой на пресс-конференции в Сеуле, состоявшейся через несколько часов после заявлений южнокорейских и японских военных о том, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в воды у восточного побережья.

Министр заявил, что, по мнению южнокорейских военных, Северная Корея изначально полагалась на морской транспорт, но теперь все чаще использует свои железные дороги для поставок оружия в Россию через сухопутную границу, отметило агентство.

По словам министра, в обмен на возможную отправку нескольких миллионов артиллерийских снарядов и других грузов, Северная Корея получила более 9 тысяч российских контейнеров, вероятно, с грузами первой необходимости.