Южная Корея: КНДР отправила в Россию 7 тысяч контейнеров с боеприпасами

 
"Голос Америки"
Shin Won Sikas, Lloydas Austinas
Shin Won Sikas, Lloydas Austinas
ФОТО: AP / Scanpix

С прошлого года Северная Корея отправила в Россию около 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием, чтобы помочь Москве в ее войне в Украине. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика.

По данным агентства, Син Вон Сик поделился этой оценкой на пресс-конференции в Сеуле, состоявшейся через несколько часов после заявлений южнокорейских и японских военных о том, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в воды у восточного побережья.

Министр заявил, что, по мнению южнокорейских военных, Северная Корея изначально полагалась на морской транспорт, но теперь все чаще использует свои железные дороги для поставок оружия в Россию через сухопутную границу, отметило агентство.

По словам министра, в обмен на возможную отправку нескольких миллионов артиллерийских снарядов и других грузов, Северная Корея получила более 9 тысяч российских контейнеров, вероятно, с грузами первой необходимости.

Согласно Associated Press, Син Вон Сик высказал подозрения, что Россия поставляет в Северную Корею топливо, возможно, в нарушение санкций Совета Безопасности ООН, которые жестко ограничивают импорт нефти и нефтепродуктов в КНДР.

Хотя нехватка топлива, вероятно, заставила Северную Корею сократить зимнюю боевую подготовку своих солдат в последние годы, по оценкам южнокорейских военных, масштаб этой подготовки расширился в январе-феврале этого года, сообщил Син Вон Сик.

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"Голос Америки"
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