ЮНЕСКО осуждает российские удары по Одессе: частично разрушен Спасо-Преображенский собор

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) резко осудило российские атаки на Одессу, в ходе которых пострадали и музеи, причисленные к фонду Всемирного наследия. "ЮНЕСКО выражает поддержку жителям Одессы и приносит искренние соболезнования семьям жертв", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу, 21 июля.
По предварительной оценке, в Одессе был причинен ущерб нескольким музеям, входящим в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе Одесскому археологическому музею, Одесскому музею морского флота и Одесскому литературному музею, указывают в учреждении всемирной организации. "Все они были отмечены ЮНЕСКО и местными властями "голубым щитом" - отличительной эмблемой Гаагской конвенции 1954 года", - подчеркивают в организации.
В ЮНЕСКО призвали прекратить нападения на культурные ценности, защищенные международным правом. По данным организации, с 24 февраля 2022 года в ЮНЕСКО задокументировали нанесение ущерба 270 объектам культуры в Украине.
ВСУ: Ночной удар по Одессе был нанесен ракетами пяти видов
Для ночного удара по Одессе российские войска использовали пять видов ракет всех типов базирования, заявило украинское оперативное командование "Юг". Речь идет о ракетах "Калибр", "Оникс", Х-22 и "Искандер-К", а также баллистических "Искандер-М", уточняют украинские военные.
По данным ОК "Юг", часть ракет была сбита силами ПВО, остальные нанесли повреждения портовой инфраструктуре, как минимум шести жилым домам, а также Спасо-Преображенскому собору Украинской православной церкви Московского патриархата и двум объектам культуры.
Удары России по Одессе
На фоне выхода России из "зерновой сделки" ВС РФ усилили обстрелы юга Украины, в частности Одесской области. Как предположил в беседе с DW эксперт по морской стратегии и безопасности Института политики безопасности при Университете Киля Йоханнес Петерс (Johannes Peters) 20 июля, тем самым Москва стремится показать, что и альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна больше не являются безопасными.