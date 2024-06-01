Юлия Навальная встретилась с Эмманюэлем Макроном

Юлия Навальная - вдова скончавшегося в российской колонии оппозиционера Алексея Навального - 31 мая встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как рассказала сама Навальная в субботу, 1 июня, в Instagram, одной из тем при этом была ситуация с политзаключенными в России.



"Говорили, как Франция может помочь гражданскому обществу в России и за ее пределами в борьбе с Путиным и его диктатурой, - написала Навальная в посте, сопровождавшемся двумя фотографиями. - Благодарна ему (Эмманюэлю Макрону. - Ред.), что он понимает: в России осталось много людей, которые против войны, и им нужна помощь и поддержка".