ЮАР согласилась арестовать Путина, если тот въедет в страну

Запрос был отправлен 17 июля - через два месяца после того, как департамент международных отношений ЮАР передал Минюсту страны ордер Международного уголовного суда ( МУС ) на арест Путина, которого обвиняют в незаконной депортации украинских детей в Россию.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы убедить правительство арестовать Путина, если тот в августе приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. После того, как власти ЮАР 19 июля заявили, что Путин на саммит не приедет, оппозиционная южноафриканская партия "Демократический альянс" попросила суд обязать правительство арестовать главу Кремля в любой момент, как только он въедет в страну. Правительство с этим требованием согласилось.