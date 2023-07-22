22 июля 2023 г. 09:14

ЮАР согласилась арестовать Путина, если тот въедет в страну

 
Deutsche Welle
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: AP / Scanpix

Правительство Южно-Африканской Республики признало, что не выполнило свои международные обязательства, предусмотренные Римским уставом, отказавшись немедленно выдать ордер на арест президента России Владимира Путина в случае его въезда в ЮАР. Однако теперь министерство юстиции страны запросило ордер на арест Путина у директора Национальной прокуратуры Шамилы Батохи, сообщило южноафриканское издание News24 со ссылкой на заявление Высокого суда провинции Гаутенг в Претории.

Запрос был отправлен 17 июля - через два месяца после того, как департамент международных отношений ЮАР передал Минюсту страны ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, которого обвиняют в незаконной депортации украинских детей в Россию.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы убедить правительство арестовать Путина, если тот в августе приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. После того, как власти ЮАР 19 июля заявили, что Путин на саммит не приедет, оппозиционная южноафриканская партия "Демократический альянс" попросила суд обязать правительство арестовать главу Кремля в любой момент, как только он въедет в страну. Правительство с этим требованием согласилось.

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