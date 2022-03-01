"В связи с продолжающейся войной в Украине мы блокируем YouTube-каналы, связанные с RT и Sputnik в Европе.
Решение вступает в силу немедленно. Потребуется время, чтобы наши системы полностью заработали. Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять быстрые меры", — заявила компания Google, которой принадлежит сервис.
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