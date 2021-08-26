Указывается, что критерием для принятия решения относительно того, какая информация является ложной, являлся "консенсус экспертов организаций в области здравоохранения", таких, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Наши правила сфокусированы на удалении видео, которые могут непосредственно привести к серьезному ущербу в реальном мире", — пояснил представитель YouTube Нил Моан. В качестве примера он назвал ролики, рекламирующие "лекарства" от Covid-19 , или выступления, в которых ставится под вопрос само наличие пандемии в мире.

По данным Моана, каждые три месяца YouTube удаляет почти 10 миллионов видео. Большинство из них пользователи успевают просмотреть менее десяти раз. При этом платформа работает над тем, чтобы сделать процесс удаления видео с ложной информацией еще более быстрым, отметили в компании.