Ynet: Зеленский планировал визит в Израиль, однако получил отказ

 
bbcrussian.com
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский хотел приехать в Израиль в знак поддержки, однако власти страны ответили отказом, отметив, что сейчас «не лучшее время для визита» украинского лидера. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленский планировал приехать в Израиль 16 октября — одновременно с госсекретарем США Энтони Блинкеном. МИД Украины отказался прокомментировать Украинской службе Би-би-си сообщение об отказе Израиля принять Владимира Зеленского.

После нападения ХАМАС президент Украины выразил полную поддержку Израилю, заявив, что израильский народ имеет полное право защищать себя от атак «террористов».

Израиль также не раз выражал поддержку Украине после начала российского вторжения, однако страна отказалась от военной поддержки Киева, что вызвало рост напряженности в отношениях двух стран.

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