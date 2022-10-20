На записи, которую публикует газета La Presse, Берлускони, в частности, сказал: "Российские министры уже несколько раз говорили, что мы с ними находимся в состоянии войны, потому что мы поставляем Украине оружие и поддерживаем ее. Я свое мнение лично выразить не могу, потому что если оно дойдет до прессы — случится катастрофа. Но я очень, очень обеспокоен".

Далее Берлускони говорит: "Я снова начал довольно много общаться с Путиным — в том смысле, что на мой день рождения он послал мне 20 бутылок водки и очень приятное письмо. Я ответил несколькими бутылками ламбруско и таким же приятным письмом".

По данным издания, это выступление прозвучало на закрытой встрече Берлускони с депутатами, избравшимися в парламент от его партии "Вперед, Италия!"

Днем в среду на слова Берлускони отреагировала Европейская комиссия. Ее представитель заявил, что страны вольны сами выстраивать двусторонние отношения, уважая при этом политику и позицию Евросоюза в целом, который в случае Путина "сводит отношения к минимуму".

Контакты между европейскими и российскими политиками не запрещены, но их приоритетом должно быть "донесение позиции ЕС по нелегитимному вторжению и агрессии в отношении Украины и призывы к российским коллегам немедленно его прекратить и начать соблюдать международное право", считает ЕС. "Европейский союз единогласно осуждает агрессивную войну России против Украины", — добавил представитель Еврокомиссии.

Друг Сильвио



После того, как газета опубликовала аудиозапись, партия "Вперед, Италия!" заявила, что она — как сам Берлускони — относятся к войне России с Украиной точно так же, как Европа и США. "Места для неопределенности в этом вопросе нет и никогда не было", — сказано в заявлении.

Путин часто встречался с Берлускони. Это фото 2019 года (Фото: Reuters)



Официальный представитель партии также утверждает, что Берлускони имел в виду не последний свой день рождения, 29 сентября 2022 года, а "рассказал старую историю о произошедшем много лет назад эпизоде".

86-летний Берлускони не впервые говорит о своей близости с Путиным. Занимая должность премьер-министра, он не раз с ним встречался, а сам Путин называл Берлускони своим другом и союзником.

В сентябре этого года Берлускони заявил, что Москва хочет поставить у власти в Киеве "приличных людей", что также вызвало скандал.

"Путина толкнуло население России, его партия, его министры, на то, чтобы придумать эту спецоперацию, — сказал тогда Берлускони. — Войска должны были войти, дойти до Киева за неделю, сменить правительство Зеленского на "приличных людей" — и потом уйти. Вместо этого они столкнулись с сопротивлением, которое подогрели всевозможные поставки оружия с Запада".

В сентябре на вопрос о комментариях Берлускони советник президента Украины Михаил Подоляк отреагировал достаточно сдержанно, сказав, что бывший премьер Италии склонен "занимать сторону победителей, и это точно не Россия и не Путин".

Скандал на фоне распределения министерских портфелей



Публикация аудиозаписи, на которой Берлускони рассказывает об обмене подарками с Путиным, вызвала резкую критику проигравших на недавних выборах партий, которые в ближайшее время станут оппозиционными.

Лоренцо Фонтана (в центре) и Маттео Сальвини (справа) в футболках с надписью "Нет санкциям против России!" во время заседания Европарламента в сентябре 2014 года (Фото: Getty Images)

Победу в результате голосования одержали правые во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджи Мелони, которая официально займет пост премьер-министра на следующей неделе. Таким образом впервые в послевоенной истории Италии власть получат представители крайне правого политического движения.

"Вперед, Италия!" входит в коалицию большинства с "Братьями Италии" и "Лигой" бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини. По данным прессы, движение Берлускони претендует в числе прочего на пост министра иностранных дел страны, а также еще несколько министерств.

Впрочем, Мелони в прошлом резко критиковала российскую войну в Украине, называя аннексию украинских регионов Москвой "проявлением неоимпериалистического советского видения". Она также поддерживала введение санкций против России.

Однако Сальвини, как и Берлускони, до украинской войны одобрительно высказывался о Путине и его политике, и даже появлялся на публике в футболке с лицом российского президента.

Во вторник новоизбранный спикер нижней палаты итальянского парламента Лоренцо Фонтана из партии "Лига" призвал к осторожности с санкциями в отношении России, заявив, что они повредят экономике Европы. К такой риторике в прошлом часто прибегали российские власти.

Как напоминает газета Financial Times, Фонтана известен как ярый противник однополых отношений и миграции, а также союзник России. По данным издания, в 2014 году Фонтана ездил в Крым как наблюдатель на так называемом "референдуме" о присоединении к России и носил футболку с лозунгом "Нет санкциям против России!".

FT также цитирует слова Фонтаны о том, что "народ Крыма чувствует, что он вернулся на родину, и ЕС должен притормозить с санкциями против России".

При этом спикером верхней палаты парламента Италии стал представитель "Братьев Италии" Иньяцио Ла Русса, который в числе прочего известен тем, что любит коллекционировать фашистскую символику и бюсты диктатора Бенито Муссолини.