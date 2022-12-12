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Япония планирует закупить в США от 400 до 500 крылатых ракет Tomahawk радиусом действия более 1600 км, сообщает газета Washington Post со ссылкой на японские и американские правительственные источники.
Япония закупит у США сотни крылатых ракет Tomahawk дальностью 1600 км
© Reuters/Scanpix

Токио больше всего тревожит перспектива военного вторжения Китая на Тайвань. Радиус действия "томагавков" позволяет им достичь территории материкового Китая или Северной Кореи, если эти страны решат не ограничиваться угрозами в адрес Японии.

Российская агрессия против Украины стала переломным моментом в настроениях японского общества и элит, после этого они изменили свои оценки вероятности войны в своем регионе и решили, что стране необходимо укреплять свою военную мощь, пишет Washington Post со ссылкой на неназванного японского чиновника.

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В последние годы Япония смягчила пацифистское положение послевоенной Конституции, запрещавшее ей участие в вооруженных конфликтах. В прошлом месяце премьер Фумио Кисида заявил о стремлении тратить не менее 2% ВВП на оборону по аналогии с ориентирами НАТО. Если эта цель будет достигнута (долгое время она считалась в стране нереалистичной), то в течение пяти лет японский военный бюджет в абсолютных цифрах станет вторым в мире.

"Томагавки" в Японии рассматриваются как промежуточное решение - предполагается закупить несколько сотен единиц в течение пяти лет в ожидании собственных крылах ракет "Тип 12", которые могут поступить на вооружение в горизонте 10 лет.

Администрация Байдена поддерживает перевооружение Японии. До сих пор США продавали "Томагавки" только Великобритании.

Еще одним уроком войны в Украине для Японии стало то, что союзники проявляют большую готовность помогать, когда они видят волю к сопротивлению самой страны, подвергшейся агрессии. "Они пришли к выводу, что наилучший способ гарантировать, что Соединенные Штаты и другие будут рядом в случае кризиса - это показать, что они вложились в свою оборону и были готовы сражаться", - цитирует Washington Post Кристофера Джонстона, возглавлявшего до июня восточноазиатский отдел в Совете национальной безопасности в Белом доме.

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bbcrussian.com

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