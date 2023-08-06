Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы, произошедшей 78 лет назад. Мемориальная церемония по случаю годовщины трагедии в воскресенье, 6 августа, прошла в Парке мира.

В ней приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе представители более 100 государств и Европейского Союза. Как и в прошлом году, российские и белорусские дипломаты приглашений не получили на фоне войны в Украине.

В 08.15 по местному времени (02.15 мск) по всей стране была объявлена минута молчания, отсчет которой велся ударами колокола. Именно в этот момент 6 августа 1945 года американский бомбардировщик Enola Gay сбросил на Хиросиму ядерную бомбу.

Призыв к "миру без ядерного оружия"