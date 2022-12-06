Япония увеличивает оборонный бюджет. Он может достичь уровня расходов России

Новая политика Японии, которая придерживается в целом пацифистского курса после поражения во Второй Мировой войне, связана с боевыми действиями в Украине. Кроме того, на позицию Токио повлияли угрозы Тайваню со стороны Китая, а также "ядерные амбиции" КНДР.

Агентство пишет, что в первую очередь деньги пойдут на производство ракет, "способных поражать военные объекты в России, Китае и Северной Корее". Еще одна цель в ближайшие 10 лет — утроить количество воинских частей, оснащенных системами ПВО, способными перехватывать баллистические ракеты, на юго-западных островах, располагающихся неподалеку от Тайваня.

По данным издания, с таким оборонным бюджетом Япония обойдет Саудовскую Аравию и Францию. Кроме того, Токио достигнет уровня, который примерно соответствует годовым расходам России, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные SIPRI (Стокгольмского международного института исследования проблем мира).

Кисида также поручил министрам повысить общие расходы на оборону до 2% от ВВП на ближайшие пять лет. Такая норма введена для стран-членов НАТО, при этом Япония в нее не входит.

Заявление японской стороны встретило критику со стороны Китая. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин отметила, что Токио преподносит региональную напряженность, пытаясь добиться военного прорыва,

"Это очень опасно. Это не может не настораживать азиатских соседей и международное сообщество", — сказала она.

26 ноября The New York Times сообщила, что две трети стран НАТО исчерпали возможности военной поддержки Украины. По данным издания, страны альянса уже предоставили Киеву оружия на сумму около $40 млрд, что примерно соответствует годовому оборонному бюджету Франции.

Газета Politico также писала, что западные страны пытаются нарастить производство и закупку оружия, потому что поставки Украине истощают их запасы "с неумолимой скоростью".