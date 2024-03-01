Япония расширила санкции в отношении России

О намерении вести дополнительныесанкции в отношении России премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в ходе онлайн-саммита "Группы семи" (G7) 25 февраля. Он указал, что сейчас важно проявить солидарность с Украиной, поскольку на полях сражений сложилась тяжелая ситуация и боевые действия затянулись. Японский премьер заверил, что поддержка Украины останется одним из приоритетов его кабинета в текущем году.